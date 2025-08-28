Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Dinh dưỡng 28/08/2025 14:55

Sầu riêng, được mệnh danh là 'vua của các loại trái cây', không chỉ thu hút bởi hương vị độc đáo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp, đặc biệt là đối với phái nữ. Nhưng ăn sai cách cũng cực hại cho sức khỏe.

Sầu riêng, được mệnh danh là “vua của các loại trái cây”, là một loại quả nhiệt đới nổi tiếng với hương thơm nồng nàn và vị béo ngậy. Giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, sầu riêng ngày càng được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Công dụng của quả sầu riêng

Cung cấp năng lượng dồi dào: Sầu riêng chứa hàm lượng carbohydrate và đường tự nhiên cao, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. Điều này đặc biệt hữu ích trong những ngày làm việc căng thẳng, khi bạn cần bổ sung năng lượng tức thì.

Hỗ trợ tiêu hóa: Với hàm lượng chất xơ phong phú, sầu riêng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ không hòa tan trong sầu riêng thúc đẩy nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Sầu riêng chứa kali và chất béo không bão hòa đơn, cả hai đều có lợi cho tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên tim, trong khi chất béo không bão hòa đơn làm giảm cholesterol xấu (LDL). Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Làm đẹp da, chống lão hóa: Sầu riêng là nguồn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Ngoài ra, vitamin nhóm B trong sầu riêng cũng giúp duy trì làn da khỏe mạnh, giảm tình trạng khô ráp và nứt nẻ.

Tác hại của sầu riêng khi ăn không đúng cách

Nguy cơ tăng cân: Một quả sầu riêng cỡ trung bình có thể cung cấp tới gần 900 calo, tương đương 44% nhu cầu năng lượng một ngày của người trưởng thành. Việc ăn quá nhiều dễ dẫn đến dư thừa calo, gây tích tụ mỡ và tăng cân nhanh, đặc biệt nguy hiểm với người thừa cân, béo phì hoặc đang trong chế độ giảm cân.

Gây nóng trong, khó tiêu: Theo Đông y, sầu riêng có tính nóng, ăn nhiều dễ gây đau họng, loét miệng, táo bón, nổi mụn. Dưới góc độ dinh dưỡng, lượng calo cao cũng khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động mạnh, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

Ảnh hưởng đến thận và tim mạch: Sầu riêng chứa nhiều kali cùng một số hợp chất khó chuyển hóa. Với người mắc bệnh thận, việc ăn nhiều có thể gây rối loạn điện giải, làm bệnh nặng hơn. Người bệnh tim mạch cũng được khuyến cáo hạn chế, bởi kali dư thừa có thể gây rối loạn nhịp tim.

Nguy cơ dị ứng: Một số người có thể gặp phản ứng dị ứng sau khi ăn sầu riêng với các biểu hiện như nổi mề đay, phát ban, buồn nôn hoặc nghẹt mũi. Trường hợp nặng cần đến ngay cơ sở y tế.

Ăn sầu riêng thế nào để an toàn?

Để hạn chế tác hại, người tiêu dùng nên:

Ăn điều độ, chỉ khoảng 1-2 múi mỗi lần, không ăn liên tục nhiều ngày.

Kết hợp với các loại trái cây có tính mát như thanh long, dưa hấu, măng cụt để cân bằng cơ thể.

Tránh ăn cùng hải sản, thịt đỏ, uống bia rượu, cà phê hoặc trà ngay sau khi ăn.

Uống nhiều nước, nhất là nước lọc hoặc nước dừa, để hỗ trợ tiêu hóa.

