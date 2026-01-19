Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe?

Hồng xiêm là một loại quả không chỉ giàu vitamin A, các khoáng chất và tannin,... mà nó còn tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, hồng xiêm có tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của hồng xiêm chính là hàm lượng chất xơ dồi dào (khoảng 5.3g trên 100g quả). Chất xơ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và hỗ trợ quá trình đào thải chất thải diễn ra trơn tru. Ngoài ra, các hợp chất tannin trong hồng xiêm còn có khả năng kháng viêm đường ruột, giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày và hội chứng ruột kích thích.

Tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ thị lực

Hàm lượng vitamin A và vitamin C trong hồng xiêm đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hàng rào miễn dịch. Vitamin C giúp cơ thể tăng khả năng chống lại các gốc tự do, trong khi Vitamin A cực kỳ thiết yếu cho sức khỏe của đôi mắt. Ăn hồng xiêm thường xuyên giúp duy trì độ ẩm cho giác mạc, cải thiện thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe từ bên trong

Ít loại trái cây nào lại chứa bộ ba khoáng chất Canxi, Phốt pho và Sắt tốt như hồng xiêm. Canxi và phốt pho là hai thành phần cốt lõi cấu tạo nên xương và răng, giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người già. Trong khi đó, sắt hỗ trợ quá trình tạo máu, đảm bảo các mô và cơ quan (bao gồm cả mô xương) luôn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và oxy để phát triển khỏe mạnh.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Các chất chống oxy hóa trong hồng xiêm giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Vitamin E và C giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mịn màng và có độ đàn hồi tốt. Đặc biệt, nhựa (latex) của quả hồng xiêm còn được nghiên cứu trong việc hỗ trợ điều trị các vấn đề về da liễu như mụn cóc hoặc nấm da nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn hồng xiêm

Dù hồng xiêm ngon ngọt, ăn rất ngon miệng nhưng có những điều bạn cần lưu ý khi ăn loại trái cây này như:

Không nên ăn quá nhiều hồng xiêm dẫn đến giảm tiêu thụ các thực phẩm khác và gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Hồng xiêm chín chứa nhiều chất xơ nên nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy.

Người bị táo bón nên ăn hồng xiêm chín kỹ, tránh ăn hồng còn vị chát nếu không muốn tình trạng táo bón thêm trầm trọng.

Nên mua hồng xiêm ở địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi ăn nên quan sát kỹ, tránh ăn phần dập nát, bị sâu…

Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn hồng xiêm, bạn có thể tận dụng hạt để làm bài thuốc hạ sốt, lợi tiểu. Bạn có thể lấy khoảng 6 hạt hồng xiêm nghiền thành bột và hòa nước uống để lợi tiểu. Hoặc bạn có thể sắc hạt với nước uống sẽ giúp hạ thân nhiệt và giảm đau.

Ngoài hồng xiêm chín với nhiều lợi ích cho sức khỏe, vỏ cây hồng xiêm hoặc trái xanh có thể dùng để trị kiết lị, sốt rét. Lá hồng xiêm già có thể dùng để nấu nước uống, trị cảm lạnh, trị ho và hạ huyết áp hiệu quả.