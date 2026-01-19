Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 19/01/2026 05:30

Quả hồng xiêm được nhiều người yêu thích do có vị thơm, ngọt nhưng không phải ai cũng biết loại trái cây này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Hồng xiêm là một loại quả không chỉ giàu vitamin A, các khoáng chất và tannin,... mà nó còn tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, hồng xiêm có tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả hồng xiêm 

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của hồng xiêm chính là hàm lượng chất xơ dồi dào (khoảng 5.3g trên 100g quả). Chất xơ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và hỗ trợ quá trình đào thải chất thải diễn ra trơn tru. Ngoài ra, các hợp chất tannin trong hồng xiêm còn có khả năng kháng viêm đường ruột, giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày và hội chứng ruột kích thích.

Tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ thị lực

Hàm lượng vitamin A và vitamin C trong hồng xiêm đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hàng rào miễn dịch. Vitamin C giúp cơ thể tăng khả năng chống lại các gốc tự do, trong khi Vitamin A cực kỳ thiết yếu cho sức khỏe của đôi mắt. Ăn hồng xiêm thường xuyên giúp duy trì độ ẩm cho giác mạc, cải thiện thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể.

Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe từ bên trong

Ít loại trái cây nào lại chứa bộ ba khoáng chất Canxi, Phốt pho và Sắt tốt như hồng xiêm. Canxi và phốt pho là hai thành phần cốt lõi cấu tạo nên xương và răng, giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người già. Trong khi đó, sắt hỗ trợ quá trình tạo máu, đảm bảo các mô và cơ quan (bao gồm cả mô xương) luôn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và oxy để phát triển khỏe mạnh.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Các chất chống oxy hóa trong hồng xiêm giúp loại bỏ các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Vitamin E và C giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mịn màng và có độ đàn hồi tốt. Đặc biệt, nhựa (latex) của quả hồng xiêm còn được nghiên cứu trong việc hỗ trợ điều trị các vấn đề về da liễu như mụn cóc hoặc nấm da nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên.

Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn hồng xiêm

Dù hồng xiêm ngon ngọt, ăn rất ngon miệng nhưng có những điều bạn cần lưu ý khi ăn loại trái cây này như:

Không nên ăn quá nhiều hồng xiêm dẫn đến giảm tiêu thụ các thực phẩm khác và gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Hồng xiêm chín chứa nhiều chất xơ nên nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy.

Người bị táo bón nên ăn hồng xiêm chín kỹ, tránh ăn hồng còn vị chát nếu không muốn tình trạng táo bón thêm trầm trọng.

Nên mua hồng xiêm ở địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi ăn nên quan sát kỹ, tránh ăn phần dập nát, bị sâu…

Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn hồng xiêm, bạn có thể tận dụng hạt để làm bài thuốc hạ sốt, lợi tiểu. Bạn có thể lấy khoảng 6 hạt hồng xiêm nghiền thành bột và hòa nước uống để lợi tiểu. Hoặc bạn có thể sắc hạt với nước uống sẽ giúp hạ thân nhiệt và giảm đau.

Ngoài hồng xiêm chín với nhiều lợi ích cho sức khỏe, vỏ cây hồng xiêm hoặc trái xanh có thể dùng để trị kiết lị, sốt rét. Lá hồng xiêm già có thể dùng để nấu nước uống, trị cảm lạnh, trị ho và hạ huyết áp hiệu quả.

Quả hồng xiêm có nhiều công dụng nhưng 4 nhóm người này có thèm đến mấy cũng không nên ăn

Quả hồng xiêm có nhiều công dụng nhưng 4 nhóm người này có thèm đến mấy cũng không nên ăn

Hồng xiêm là loại quả phổ biến ở nước ta, hồng xiêm ngon bổ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn hồng xiêm.

Xem thêm
Từ khóa:   hồng xiêm công dụng quả hồng xiêm dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Ba 20/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Ba 20/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 19/1/2026, 3 con giáp vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, phát Tài phát Lộc đổi đời ngoạn mục

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 19/1/2026, 3 con giáp vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, phát Tài phát Lộc đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Đúng hôm nay, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Va chạm với xe máy không biển số, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Va chạm với xe máy không biển số, nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe?

Quả hồng xiêm có tác dụng gì? Lưu ý gì khi ăn để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
NÓNG: Singapore thu hồi lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh của Nestlé và Dumex vì có độc tố

NÓNG: Singapore thu hồi lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh của Nestlé và Dumex vì có độc tố

Thế giới 2 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có khó tìm, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến

Sau hôm nay, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có khó tìm, 3 con giáp vận may thăng hạng, uống no lộc trời, tiền tài ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/1/2026), 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/1/2026), 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/1/2026), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Cuối ngày hôm nay (19/1/2026), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 thời điểm không nên uống nước cam để tránh làm mất hết dinh dưỡng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

3 thời điểm không nên uống nước cam để tránh làm mất hết dinh dưỡng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa?

Ăn bí đỏ thường xuyên, bạn đã biết đến những công dụng tuyệt vời này chưa?

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa?

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa?

Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Đây là loại quả được coi là thuốc bổ vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng giá rẻ bèo

Đây là loại quả được coi là thuốc bổ vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng giá rẻ bèo