Hồng xiêm 'ngon, ngọt, dễ ăn', là loại trái cây thân thuộc nhưng chứa những giá trị dinh dưỡng đáng kinh ngạc, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 13/06/2023 20:20

Không chỉ giàu vitamin A và các khoáng chất tốt cho sức khỏe, hồng xiêm mang lại nhiều giá trị về tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Bổ sung năng lượng tức thì

Hàm lượng glucose cao trong hồng xiêm cung cấp đường cho cơ thể trong một vài phút. Đó là lý do tại sao trái cây này rất tốt cho những người cần bổ sung năng lượng như phụ nữ mang thai, trẻ em đang phát triển, các vận động viên.

Ngoài ra, với hàm lượng cao carbohydrates và các chất dinh dưỡng thiết yếu, hồng xiêm mang lại nhiều lợi ích cho những bà mẹ đang mang thai và cho con bú.

Loại quả này còn làm giảm suy nhược cơ thể và các triệu chứng khác trong thời kỳ mang thai như buồn nôn, chóng mặt.

Hồng xiêm 'ngon, ngọt, dễ ăn', là loại trái cây thân thuộc nhưng chứa những giá trị dinh dưỡng đáng kinh ngạc, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Hồng xiêm giúp bổ sung năng lượng tức thì - Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng

Hàm lượng vitamin C trong quả hồng xiêm sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ thống miễn dịch, từ đó giảm bớt triệu chứng căng thẳng mà bạn gặp phải trong cuộc sống hằng ngày, như áp lực công việc và học hành.

Ngoài ra, lượng carbohydrate trong quả hồng xiêm còn góp phần tăng cường năng lượng để duy trì hoạt động mỗi ngày.

Ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy

Hồng xiêm chứa nhiều chất xơ (khoảng 5,6 g/100 g), làm giảm nguy cơ bị táo bón, đồng thời còn hỗ trợ các tế bào ruột già và tăng khả năng chống nhiễm trùng. Vì thế, đây là phương thuốc nhuận tràng rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, hồng xiêm còn là nguồn cung cấp phong phú tannin và polyphenolic - các chất có lợi cho đường tiêu hóa. Hồng xiêm sẽ giúp loại bỏ chất thải, làm sạch dạ dày dẫn đến giảm tiêu chảy.

Các khoáng chất dồi dào trong loại quả này cũng giúp cho việc hình thành các enzyme cần thiết trong dạ dày, từ đó điều chỉnh quá trình trao đổi chất và giữ cho đường tiêu hóa luôn sạch sẽ.

Hồng xiêm 'ngon, ngọt, dễ ăn', là loại trái cây thân thuộc nhưng chứa những giá trị dinh dưỡng đáng kinh ngạc, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ăn hồng xiêm giúp ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy - Ảnh: Internet

 

Dưỡng tóc mềm mượt

Dầu từ hạt hồng xiêm có thể nuôi dưỡng da đầu, giảm tình trạng da đầu bị kích ứng gây ngứa ngáy khó chịu. Bên cạnh đó, loại dầu này còn có thể thúc đẩy mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe, giảm tình trạng rụng tóc do da đầu tiết bã nhờn.

Ngoài ra, nghiền nát hạt quả hồng xiêm rồi dùng hỗn hợp này ủ tóc sẽ rất hiệu quả trong việc kiểm soát vấn đề về gàu, giúp tóc suôn mượt, óng ả.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Khi cơ thể bị thiếu sắt, sẽ không thể sản xuất ra được hemoglobin giúp vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể để hoạt động. Vì thế, khi bị thiếu sắt, cơ thể bạn gặp nhiều triệu chứng như cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng và thần kinh kém.

Do đó, hãy bổ sung quả hồng xiêm bên cạnh các thực phẩm có tác dụng bổ máu như thịt bò để cải thiện tình trạng bệnh, nhất là giúp cho trẻ em và phụ nữ mãn kinh phòng chống được bệnh thiếu máu thường gặp.

Hồng xiêm 'ngon, ngọt, dễ ăn', là loại trái cây thân thuộc nhưng chứa những giá trị dinh dưỡng đáng kinh ngạc, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ăn hồng xiêm giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet
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