Quả lê là loại trái cây thơm ngon nhưng chứa nhiều công dụng 'thần kỳ' mà không phải ai cũng biết

Một quả lê thông thường nặng từ 150 đến 200g sẽ chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng như sau:

Quả lê chứa nhiều Vitamin A và C, có tác dụng ngăn ngừa tác hại của stress oxy hóa do chế độ ăn uống kém, căng thẳng và sự ô nhiễm. Lê cũng làm giảm tình trạng khô da và nếp nhăn. Ngoài ra, nhờ có hàm lượng phenolic trong quả lê nên loại trái cây này còn có thể làm trắng da. Chưa hết, chiết xuất từ quả lê còn mang đến công dụng trong việc ngăn chặn tia UVB.

Cacbohydrat: 27g và Chất xơ: 6g

Và 1 số vitamin như: Vitamin C; Vitamin A; Vitamin K; Kali; Đồng; Magie...

Quả lê cung cấp nhiều hợp chất thực vật có lợi tùy thuộc vào màu của quả. Chẳng hạn chất anthocyanins làm cho một số quả lê có màu đỏ ruby. Những hợp chất này có thể cải thiện sức khỏe tim và củng cố mạch máu. Đối với lê có vỏ màu xanh lá cây, có chứa chất lutein và zeaxanthin, hai hợp chất này rất cần thiết cho sức khỏe của mắt.

Và còn nhiều chất dinh dưỡng khác Nhờ những chất dinh dưỡng quan trọng này mà tác dụng của quả lê đối với sức khỏe là không thể phủ nhận - Ảnh: Internet

2. Công dụng tuyệt vời của quả lê

2.1 Cải thiện đáng kể hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong quả lê sẽ giúp dạ dày làm việc tốt hơn, tiêu hóa tốt hơn. Ngoài ra các hợp chất chống oxy và chống viêm kể ở trên sẽ giúp hệ tiêu hóa được khỏe mạnh, an toàn và hạn chế nguy cơ bị mắc bệnh như rối loạn tiêu hóa, đầy bụng khó tiêu,...

2.2 Tác dụng giảm cân của quả lê

Trong một quả lê chỉ có khoảng 100 calo không thể gây tăng cân. Lượng chất xơ cao (một quả lê có đến 5g chất xơ, chiếm 1/4 lượng chất xơ cơ thể cần có trong ngày.) Lê lại ít ngọt hơn so với các loại trái cây thông thường. Lê không chỉ giúp chúng ta có thân hình lý tưởng, mà da dẻ cũng nhẵn nhụi, hồng hào, căng bóng hơn.

Quả lê còn còn tác dụng hỗ trợ giảm cân - Ảnh: Internet

2.3 Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Quả lê chứa nhiều vitamin C, đây là loại vitamin vô cùng quan trọng đối với cơ thể, đồng thời nó còn là chất chống oxy hóa rất tốt. Vitamin C rất cần thiết để bảo vệ DNA, sửa chữa các tế bào bị hư hại, ngăn chặn vi khuẩn độc hại xâm nhập. Từ đó giúp cải thiện đáng kể cho hệ miễn dịch của cơ thể.

2.4 Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Quả lê, đặc biệt là lê có vỏ màu đỏ, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu lớn trên hơn 200.000 người cho thấy ăn 5 phần trái cây giàu anthocyanin hàng tuần trở lên như lê đỏ có liên quan đến việc giảm 23% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Hơn nữa, chất xơ trong lê làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể bạn có nhiều thời gian hơn để phân hủy và hấp thụ carbs. Điều này cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, có khả năng giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Quả lê chứa nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet

2.5 Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chất chống oxy hóa procyanidin có trong quả lê có thể làm giảm độ cứng của mô tim, giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt). Hơn thế, vỏ của quả lê có chứa một chất chống oxy hóa quan trọng được gọi là quercetin, được cho là có lợi cho sức khỏe tim mạch bằng cách giảm viêm và giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim như huyết áp cao và mức cholesterol.