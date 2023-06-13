Kiwi và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13/06/2023 13:27

Kiwi là một loại quả nhỏ nhưng chứa rất nhiều lợi ích về dinh dưỡng.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Kiwi chứa actinidain, là loại enzim có khả năng phân hủy protein và cải thiện hệ tiêu hóa (giống như bromelin trong dứa hoặc papain trong đu đủ).

Bảo vệ ADN khỏi quá trình oxy hóa

Một nghiên cứu đã chứng minh, sự kết hợp của các chất chống oxy hóa trong kiwi giúp bảo vệ AND khỏi quá trình oxy hóa. Bên cạnh đó, kiwi còn có khả năng ngăn chặn ung thư.

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Kiwi giúp bảo vệ ADN khỏi quá trình oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị bệnh suyễn và giảm ho

Có một nghiên cứu được thực hiện từ năm 2000 cho thấy việc dùng kiwi thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể khắc phục được bệnh suyễn do hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa chứa nhiều trong loại trái cây này.

Bên cạnh đó, cũng có một nghiên cứu khác chứng minh rằng: trong chế độ ăn của trẻ em có từ 5 - 7 khẩu phần kiwi (hoặc các loại trái cây họ cam quýt khác) trong một tuần, thì sẽ ít bị khò khè (do đờm) hơn so với những đứa trẻ không ăn các loại trái cây này. Điều này còn có nghĩa là kiwi sẽ giúp cơ thể giảm ho.

Hỗ trợ giấc ngủ và tăng sự tập trung

Trong quả kiwi còn chứa hàm lượng serotonin rất cao, vốn là một loại hormone có chức năng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn.

Chất serotonin có tác dụng giúp tăng cường khả năng ghi nhớ, điều hòa cảm xúc và kiểm soát sự thèm ăn vô cùng tốt. Thậm chí, serotonin còn có tác dụng mang lại giấc ngủ ngon và giúp tinh thần cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi sáng.

Kiwi và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Kiwi hỗ trợ giấc ngủ và tăng sự tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt

Trái kiwi chứa một loại hóa chất thực vật tên là lutein. Lutein là một loại carotenoid, theo một số nghiên cứu, có thể ngăn chặn tình trạng mù lòa có lien quan đến lão hóa. Lutein cũng có thể bảo vệ mắt khỏi sự phá hủy cua rnhiều loại gốc tự do khác nhau. Vì có thể không thể tổng hợp lutein nên việc hấp thu lutein từ thực phẩm, như kiwi là vô cùng quan trọng.

Giàu chất xơ, tốt cho đường huyết

Kiwi là một loại trái cây không chứa chất béo. 2 trái kiwi có thể cung cấp nhiều chất xơ hơn hầu hết các loại ngũ cốc nguyên cám. Kiwi là lựa chọn tốt cho những người cần phải kiểm soát đường huyết, vì chỉ số GI của kiwi chỉ là 52. Kiwi cũng là loại trái cây tươi ngon, bổ dưỡng giúp duy trì sức khỏe trái tim, điều hòa quá trình tiêu hóa và kiểm soát cholesterol.

Ngoài việc ăn trực tiếp trái kiwi, bạn có thể thử áp dụng những cách sau để làm phong phú thêm thực đơn có kiwi của mình: Thêm kiwi vào món salad, cắt vài lát kiwi và ăn cùng với sữa chua hoặc dùng kiwi cùng với dâu để làm bánh.

Kiwi và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe, không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Kiwi giàu chất xơ, tốt cho đường huyết - Ảnh minh họa: Internet
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