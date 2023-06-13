6 lợi ích 'thần kỳ' của hạt mít mà bạn có thể chưa biết

Dinh dưỡng 13/06/2023 11:20

Nhiều người thường có thói quen bỏ hạt mít đi mà không biết loại hạt này rất tốt cho sức khỏe.

Chống thiếu máu

Hạt mít rất giàu sắt, một thành phần quan trọng của hemoglobin. Hạt mít tốt cho người bị thiếu máu, chúng giúp điều trị thiếu máu và ngăn ngừa một số rối loạn về máu, đồng thời chống lại sự suy nhược, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt liên tục.

Chúng cũng làm tăng sản xuất các tế bào hồng cầu, do đó tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt mít có thể tăng cường hệ miễn dịch. Chúng có tác dụng kháng khuẩn trên cơ thể, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn. Chúng còn chứa hàm lượng kẽm nhất định, giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy chức năng miễn dịch tốt hơn.

6 lợi ích 'thần kỳ' của hạt mít mà bạn có thể chưa biết - Ảnh 1
Hạt mít có thể tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Tương tự như các loại hạt khác, hạt mít chứa cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Những loại chất xơ này giúp cải thiện các vấn đề về hệ tiêu hóa và nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột. Những lợi khuẩn đường ruột này lại giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường chức năng miễn dịch.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra việc bổ sung chất xơ có thể giúp giảm táo bón. Hơn nữa, chất xơ có thể giúp ngừa viêm ruột và làm giảm các triệu chứng bệnh trĩ.

Giúp kháng khuẩn

Trong y học cổ truyền, hạt mít đôi khi được dùng làm bài thuốc giúp giảm tiêu chảy. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng hạt mít có thể có tác dụng kháng khuẩn.

Một nghiên cứu cho thấy bề mặt của hạt mít được bao phủ bởi các hạt nhỏ có chức năng như chất kháng khuẩn. Các nhà khoa học đã thử nghiệm khả năng chống các vi khuẩn thông thường như E. coli của những hạt nhỏ này. Kết quả cho thấy hạt mít có khả năng giúp ngừa các bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn gây ra.

6 lợi ích 'thần kỳ' của hạt mít mà bạn có thể chưa biết - Ảnh 2
Hạt mít có khả năng giúp ngừa các bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe

Mít rất giàu magiê, chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường việc hấp thụ canxi của cơ thể. Magiê kết hợp với canxi sẽ giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương.

 

 

Giúp da mịn màng

Lợi ích khác của hạt mít là làm cho làn da không bị rạn nứt mà mịn màng hơn. Chúng chứa rất nhiều protein và các chất dinh dưỡng khác. Đó là phương thuốc hoàn hảo chữa các bệnh về da và giảm bớt sự căng thẳng thần kinh. Hạt mít đồng thời duy trì độ ẩm cho da rất hiệu quả. Chúng còn giúp ngăn ngừa rụng tóc và giúp cho gan khỏe mạnh.

6 lợi ích 'thần kỳ' của hạt mít mà bạn có thể chưa biết - Ảnh 3
Hạt mít giúp làn da không bị rạn nứt và mịn màng hơn - Ảnh minh họa: Internet
Những công dụng 'quý hơn vàng' của quả chuối đối với sức khỏe

Những công dụng 'quý hơn vàng' của quả chuối đối với sức khỏe

Quả chuối là loại trái cây không chỉ phổ biến mà còn có công dụng 'thần kỳ' đối với sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của hạt mít hạt mít chọn thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ