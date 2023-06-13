6 lợi ích 'thần kỳ' của hạt mít mà bạn có thể chưa biết

Hạt mít rất giàu sắt, một thành phần quan trọng của hemoglobin. Hạt mít tốt cho người bị thiếu máu, chúng giúp điều trị thiếu máu và ngăn ngừa một số rối loạn về máu, đồng thời chống lại sự suy nhược, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt liên tục.

Chúng cũng làm tăng sản xuất các tế bào hồng cầu, do đó tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật.

Hạt mít có thể tăng cường hệ miễn dịch. Chúng có tác dụng kháng khuẩn trên cơ thể, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn. Chúng còn chứa hàm lượng kẽm nhất định, giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy chức năng miễn dịch tốt hơn.

Hạt mít có thể tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Tương tự như các loại hạt khác, hạt mít chứa cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Những loại chất xơ này giúp cải thiện các vấn đề về hệ tiêu hóa và nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột. Những lợi khuẩn đường ruột này lại giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường chức năng miễn dịch.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra việc bổ sung chất xơ có thể giúp giảm táo bón. Hơn nữa, chất xơ có thể giúp ngừa viêm ruột và làm giảm các triệu chứng bệnh trĩ.

Giúp kháng khuẩn

Trong y học cổ truyền, hạt mít đôi khi được dùng làm bài thuốc giúp giảm tiêu chảy. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng hạt mít có thể có tác dụng kháng khuẩn.

Một nghiên cứu cho thấy bề mặt của hạt mít được bao phủ bởi các hạt nhỏ có chức năng như chất kháng khuẩn. Các nhà khoa học đã thử nghiệm khả năng chống các vi khuẩn thông thường như E. coli của những hạt nhỏ này. Kết quả cho thấy hạt mít có khả năng giúp ngừa các bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn gây ra.

Hạt mít có khả năng giúp ngừa các bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe

Mít rất giàu magiê, chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường việc hấp thụ canxi của cơ thể. Magiê kết hợp với canxi sẽ giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương.

Giúp da mịn màng

Lợi ích khác của hạt mít là làm cho làn da không bị rạn nứt mà mịn màng hơn. Chúng chứa rất nhiều protein và các chất dinh dưỡng khác. Đó là phương thuốc hoàn hảo chữa các bệnh về da và giảm bớt sự căng thẳng thần kinh. Hạt mít đồng thời duy trì độ ẩm cho da rất hiệu quả. Chúng còn giúp ngăn ngừa rụng tóc và giúp cho gan khỏe mạnh.