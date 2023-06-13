Quả bí đỏ 'dễ mua dễ ăn' nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, không phải ai cũng biết!

Dinh dưỡng 13/06/2023 06:10

Bí đỏ thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm gia đình, là loại thực phẩm dễ ăn, dễ chế biến nhưng lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời.

1. Hàm lượng dinh dưỡng của quả bí đỏ

Cũng giống như những loại củ quả màu cam như cà rốt và khoai lang, bí đỏ rất giàu beta carotene. Đây là chất chống oxy hóa mạnh mà cơ thể sẽ chuyển đổi thành vitamin A. 

Vitamin A có tác dụng ngăn ngừa nhiễm khuẩn, duy trì sức khỏe mắt cũng như hệ thống sinh sản. Loại vitamin này cũng giúp tim, phổi, thận và các cơ quan khác trong cơ thể khỏe mạnh hơn.

Một cốc bí đỏ có thể cung cấp 200% lượng vitamin A khuyến nghị hàng ngày. Ngoài beta carotene, bí đỏ còn rất giàu vitamin C, vitamin E, sắt và folate. Tất cả các chất dinh dưỡng này đều giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. 

Thêm bí đỏ vào chế độ ăn uống có thể giúp các tế bào miễn dịch hoạt động tốt hơn, từ đó chống lại được nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn và tăng tốc độ chữa lành vết thương.

Quả bí đỏ 'dễ mua dễ ăn' nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, không phải ai cũng biết! - Ảnh 1
Một cốc bí đỏ có thể cung cấp 200% lượng vitamin A khuyến nghị hàng ngày - Ảnh: Internet

2. Những lợi ích tuyệt vời khi ăn bí đỏ

2.1 Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Gốc tự do là các phân tử được tạo ra bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể. Mặc dù không ổn định, chúng có nhiều vai trò hữu ích trong việc tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, các gốc tự do quá mức trong cơ thể tạo ra trạng thái gọi là stress oxy hóa. Đó là sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể, có khả năng gây ra bệnh mạn tính bao gồm bệnh tim và ung thư. Bí đỏ chứa chất chống oxy hóa như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin. Những chất này có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn chặn chúng gây hại cho tế bào của cơ thể.

Quả bí đỏ 'dễ mua dễ ăn' nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, không phải ai cũng biết! - Ảnh 2
Bí đỏ còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính - Ảnh: Internet

2.2 Tăng cường hệ miễn dịch

Bí đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy vitamin A có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng. Ngược lại, những người bị thiếu vitamin A, hệ miễn dịch có thể kém hơn. Bí đỏ cũng chứa nhiều vitamin C, được chứng minh có tác dụng tăng sản xuất bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm vết thương nhanh lành hơn.

Ngoài 2 loại vitamin nêu trên, bí đỏ cũng là nguồn cung cấp vitamin E, sắt và folate. Tất cả chất trên đều được chứng minh có tác dụng hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

2.3 Hỗ trợ giảm cân 

Bí đỏ chứa rất ít calo nhưng nhiều chất dinh dưỡng. Trên thực tế, nó chứa dưới 50 calo mỗi phần (245 g) và khoảng 94% nước. Nói một cách đơn giản, nó là thực phẩm thân thiện với việc giảm cân vì bạn có thể tiêu thụ nhiều hơn các nguồn carb khác như gạo và khoai tây nhưng vẫn hấp thụ ít calo hơn. 

Quả bí đỏ 'dễ mua dễ ăn' nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, không phải ai cũng biết! - Ảnh 3
Bí đỏ còn có tác dụng trong việc giảm cân - Ảnh: Internet

2.4 Duy trì làn da khỏe mạnh 

Carotenoid như beta-carotene có thể hoạt động như chất chống nắng tự nhiên. Sau khi ăn bí đỏ, carotenoid được vận chuyển đến các cơ quan khác nhau bao gồm cả da. Tại đây, chúng giúp bảo vệ tế bào da chống lại tác hại từ tia UV có hại. Bí đỏ cũng chứa nhiều vitamin C, rất cần thiết cho làn da khỏe mạnh. Cơ thể chúng ta cần vitamin C để tạo ra collagen, loại protein giữ cho làn da chắc khỏe. Hơn nữa, bí đỏ chứa lutein, zeaxanthin, vitamin E và nhiều chất chống oxy hóa khác được chứng minh có thể tăng cường khả năng bảo vệ làn da chống lại tia UV.

2.5 Tốt cho não bộ

Bí đỏ có hàm lượng các axit glutamine cao, đây là một chất thiết yếu cho hoạt động của não bộ, giúp tăng cường trí nhớ và độ tập trung. Các bà mẹ khi mang thai nên bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn sẽ giúp cung cấp dưỡng chất cho sự phát triển não bộ của thai nhi.

Quả bí đỏ 'dễ mua dễ ăn' nhưng chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, không phải ai cũng biết! - Ảnh 4
Bí đỏ tốt cho não bộ - Ảnh minh họa: Internet

2.6 Giúp sáng mắt

Bí ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng dồi dào hỗ trợ thị lực khi già đi. Bí đỏ giàu beta carotene, khi vào trong cơ thể chất này được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất cần thiết cho mắt, giúp duy trì và phát triển thị lực, ngăn ngừa tổn hại cho các tế bào mắt.

Bí ngô cũng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Bổ sung bí ngô vào chế độ ăn thường xuyên giúp cải thiện thị lực và duy trì đôi mắt khỏe mạnh.

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