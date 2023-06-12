Những công dụng đáng kinh ngạc của quả mướp, bạn không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 12/06/2023 15:07

Mướp là một loại quả rất quen thuộc với mọi gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về những công dụng 'thần kỳ' của quả mướp.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Mướp cũng góp phần vào việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Mangan có trong mướp là một yếu tố quan trọng trong việc sản xuất các enzym tiêu hóa có ích cho quá trình tạo gluconeogenesis. Nghiên cứu cho thấy, mangan có thể thúc đẩy bài tiết insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Có lợi cho tim mạch

Lợi ích sức khỏe của mướp đối với tim có thể được nhận thấy thông qua hàm lượng vitamin A dồi dào. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ 900mg vitamin A có thể làm giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính, do đó làm giảm nguy cơ bệnh tim.

Những công dụng đáng kinh ngạc của quả mướp, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1
Quả mướp có lợi cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Giảm mệt mỏi, hỗ trợ giảm cân

Trong mướp có “axit folic”, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu, giúp giảm mệt mỏi. Mướp chứa chất xơ giúp nhu động ruột trơn tru, nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột, tạo cảm giác no cao có thể ngăn chặn sự thèm ăn, giúp các bạn nữ giảm cân.

Thanh nhiệt

Hàm lượng nước trong mướp rất cao nên thích hợp ăn vào mùa hè, giúp giải nhiệt.

Mướp còn giàu kali, giúp lợi tiểu, tiêu phù, và điều chỉnh huyết áp cao. Vitamin B có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và duy trì thể lực.

Những công dụng đáng kinh ngạc của quả mướp, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Quả mướp giúp thanh nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực

Vitamin A trong mướp đắng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt, như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). 

Cụ thể, lutein và zeaxanthin được biết là tích tụ trong võng mạc, giúp bảo vệ cục bộ chống lại tổn thương oxy hóa. Hơn nữa, mướp đắng có chứa vitamin E và vitamin C cũng có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh AMD.

Tốt cho da và tóc

Vitamin A là một loại vitamin tan trong chất béo giúp tăng cường sức khỏe làn da và hỗ trợ thị lực. Trong mướp đắng có khoảng 471IU lượng tham chiếu hằng ngày chiếm 44% vitamin A.

Những món ăn và thức uống làm từ mướp đắng mang lại rất nhiều lợi ích cho da. Nó là một tinh chất tự nhiên, nhẹ nhàng cho da, giúp điều trị mụn trứng cá, vảy nến và bệnh chàm, mang lại cho bạn một làn da tươi sáng.

Những công dụng đáng kinh ngạc của quả mướp, bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Quả mướp tốt cho da và tóc - Ảnh minh họa: Internet
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