Có thể bạn chưa biết: 6 công dụng tuyệt vời của rau mồng tơi đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 12/06/2023 14:01

Bên cạnh làm thực phẩm, rau mồng tơi còn có nhiều công dụng 'thần kỳ' đối với sức khỏe.

Trị bệnh trĩ

Nếu bạn bị trĩ nhẹ thì có thể sử dụng mồng tơi như sau: lấy một nắm lá mồng tơi rửa sạch, giã nát nhuyễn cùng vài hạt muối đắp vào chỗ trĩ sưng, đồng thời nấu canh mồng tơi ăn với cá diếc (ăn cả nước và cái).

Tăng sữa cho sản phụ sau sinh

Phụ nữ sau khi sinh ít sữa, ăn rau mồng tơi sẽ nhiều sữa hơn. Trong rau mồng tơi có các vitamin A3, B3, chất saponin, chất nhầy và chất sắt nên tốt cho thai phụ… Món ăn nấu từ mồng tơi với gà ác, đậu đen ninh nhừ ăn nóng sẽ giúp sản phụ nhiều sữa, mau hồi phục sức khỏe, có làn da hồng hào, tóc đen mượt.

Có thể bạn chưa biết: 6 công dụng tuyệt vời của rau mồng tơi đối với sức khỏe - Ảnh 1
Mồng tơi giúp tăng sữa cho sản phụ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Chống ung thư, bảo vệ mắt, chống lão hóa 

Lá rau mồng tơi chứa rất nhiều các săc tố carotenoid chống oxy hóa như beta-caroten, zeaxantin và lutein. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng trung hòa những gốc tự do nguy hại do cơ thể tạo ra. 

Rau mồng tơi rất giàu vitamin A: 100g rau cung cấp khoảng 267% lượng vitamin A khuyến nghị/ngày. Lượng vitamin A trong rau mùng tơi không chỉ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ ung thư phổi và ung thư vòm họng mà còn giúp bảo vệ đôi mắt khỏi bị đục thủy tinh thể hoặc suy giảm thị lực. 

Tốt cho tim 

Mồng tơi là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chất xơ rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, chất xơ giúp giảm nồng độ cholesterol xấu – thứ gây ra hiện tượng tắc mạch máu, dẫn tới bệnh tim. 

Có thể bạn chưa biết: 6 công dụng tuyệt vời của rau mồng tơi đối với sức khỏe - Ảnh 2
Mồng tơi tốt cho tim - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm chất béo, cholesterol

Chất nhầy có trong rau mồng tơi có tác dụng hấp thu cholesterol. Vì vậy, chất béo trong thực phẩm không ngấm được qua màng ruột nên sẽ bị thải ra ngoài qua đường phân.

Nâng cao hệ miễn dịch

100g lá mồng tơi có chứa 102 mg vitamin C. Với lượng vitamin C có trong rau mồng tơi sẽ giúp cơ thể nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch, phòng chống bệnh và giảm thời gian mắc bệnh.

Có thể bạn chưa biết: 6 công dụng tuyệt vời của rau mồng tơi đối với sức khỏe - Ảnh 3
Mồng tơi nâng cao hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet
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