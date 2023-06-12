Mách nhỏ những công dụng bất ngờ của bã trà, không phải ai cũng biết

Công dụng của bã trà đầu tiên là làm đẹp . Tinh chất caffeine trong trà xanh tiết ra sẽ giúp lưu thông các mao mạch máu. Hiện nay, mọi người thường có theo thức khuya, sử dụng máy vi tính và điện thoại thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng thâm quầng mắt và đôi mắt có dấu hiệu mệt mỏi.

Bạn chỉ cần đặt xác túi trà vào tủ lạnh, sau đó lấy ra và đắp lên toàn bộ mắt hoặc vùng da dưới mắt trong vòng 5-10 phút.

Các chuyên gia tin rằng tác dụng của bã trà sẽ mang đến hiệu quả nhanh chóng. Bên cạnh đó, nhiệt độ lạnh để làm dịu đi vùng da mỏng mảnh, co thắt mạch máu nhằm giảm hiện tượng sưng, đỏ và thâm quầng. Sau khi đắp, bạn nên rửa lại bằng nước lạnh để tăng thêm sự sảng khoái thêm lần nữa.

Bã trà làm mờ quầng thâm dưới mắt - Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm các vết mụn sưng đỏ

Nhờ chất catechins tự nhiên có khả năng chống lại vi khuẩn gây mụn trên da nên lá trà được xem là phương thuốc hữu hiệu để chữa các nốt mụn sưng tấy.

Nếu một ngày đẹp trời thức dậy soi gương thấy một vết mụn đỏ tưng bừng trên mặt thì hãy nhớ thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Ngâm túi trà trong nước ấm khoảng 20 phút.

– Bước 2: Đặt túi trà lên vùng da bị mụn trong 10 phút sau đó rửa lại với nước lạnh. Thực hiện 2 lần/ngày.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Bạn phơi khô xác trà xanh rồi sau đó giã nát và gói vào bên trong ruột gối. Cách làm này sẽ khiến bạn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, bởi hương thơm của trà rất sảng khoái và có tác dụng an thần, dễ ngủ.

Bã trà cải thiện chất lượng giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Giúp trị hôi nách

Lấy bã trà đắp trực tiếp lên vùng nách. Để tăng hiệu quả, bạn dùng băng gạc để cố định bã trà, để trong khoảng 20 phút rồi gỡ ra và rửa lại bằng nước cho thật sạch. Bạn có thể thực hiện 2 lần/ngày để công dụng của trà xanh phát huy hữu hiệu nhất.

Khử mùi hôi khó chịu trong nhà

Bạn có thể dùng bã trà để hút các mùi hôi khó chịu trong nhà của bạn bằng cách đem bã trà phơi khô, sau đó bọc bã trà lại bằng giấy hoặc vải mỏng rồi để ở những không gian có mùi khó chịu như bếp, nhà kho,...

Bã trà khử mùi hôi khó chịu trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Giúp hơi thở không bị nặng mùi

Nhờ vào đặc tính chứa chất chống oxy hoá ngăn chặn các vi khuẩn gây mùi mà bã trà có thể giúp bạn có hơi thở không còn bị nặng mùi nữa.

Bạn dùng bã trà để khử mùi hôi miệng bằng cách xúc miệng với nước và bã trà khô, cách này sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn cũng như các mảng bám trong khoang miệng và cải thiện được mùi hôi miệng cách đáng kể.