Rau dền là loại thực phẩm dân dã nhưng mang lại những công dụng 'thần kỳ' không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12/06/2023 10:53

Rau dền thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn của gia đình. Song, không phải ai cũng biết về những công dụng 'thần kỳ' của rau dền đối với sức khỏe.

Tốt cho xương khớp

Rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Theo thống kê, rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa.

Do đó, đây là một trong những loại siêu thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi.

Tốt cho bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp ổn định đường huyết, điều này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Loại rau này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

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Rau dền tốt cho bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp nhiều chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là những hợp chất tự nhiên, có khả năng bảo vệ cơ thể để chống lại các gốc tự do gây hại đến các tế bào và làm phát triển các căn bệnh mãn tính.

Các nghiên cứu đã cho thấy, rau dền là một nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe rất hiệu quả. Mặt khác, hợp chất thực vật axit phenolic có nhiều trong rau dền cũng hoạt động tương tự như một chất chống oxy hóa. Chúng thường bao gồm axit p –hydroxybenzoic, axit gallic và axit vanillic. Hợp chất thực vật này có thể giúp bạn ngăn ngừa đáng kể được bệnh ung thư và bệnh tim.

Trong một thử nghiệm khác trên chuột đã phát hiện ra rằng, rau dền có tác dụng làm tăng hoạt động của một số chất chống oxy hóa và bảo vệ gan khỏi các tác động xấu của rượu.

Thông thường, rau dền sống sẽ có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất, do đó việc ngâm và chế biến rau dền có thể làm giảm hoạt động chống oxy hóa của nó.

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang có kế hoạch giảm cân, bạn có thể lựa chọn bổ sung rau dền vào chế độ ăn uống của mình. Loài rau này cung cấp một lượng đáng kể protein và chất xơ, giúp hỗ trợ hiệu quả cho việc giảm cân của bạn.

Bạn có thể ăn rau dền vào bữa sáng, bởi một bữa sáng giàu protein có tác dụng làm giảm được mức độ ghrelin, đây là một loại hormone có khả năng kích thích cảm giác đói. Do vậy, ăn rau dền có thể giúp bạn hạn chế được cơn thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Mặt khác, chất xơ trong rau dền giúp thúc đẩy cảm giác nhanh nó do chúng di chuyển một cách chậm rãi qua đường tiêu hóa. Việc tiêu thụ nhiều chất xơ có thể giúp bạn làm giảm nguy cơ tăng cân và mỡ trong cơ thể. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả giảm cân tối đa, bạn nên kết hợp ăn rau dền một cách linh hoạt với chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể và cố gắng thực hiện một lối sống năng động.

Rau dền là loại thực phẩm dân dã nhưng mang lại những công dụng 'thần kỳ' không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Rau dền hỗ trợ giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng

Rau dền là một phương thuốc hữu hiệu làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì) trong rau dền có thể cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Rau dền còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước.

Ngoài ra, cùng với nước ép cà rốt, các tính năng tẩy sạch của nước ép củ dền rất hiệu quả trong việc chữa các bệnh liên quan đến túi mật và thận.

Rau dền là loại thực phẩm dân dã nhưng mang lại những công dụng 'thần kỳ' không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Rau dền cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet
Rau lang và những công dụng 'thần kỳ' đối với sức khỏe

Rau lang và những công dụng 'thần kỳ' đối với sức khỏe

Rau lang là thực phẩm dân dã, dễ chế biến. Tuy nhiên, ít ai biết đến những công dụng 'thần kỳ' của rau lang đối với sức khỏe.

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