Những công dụng tuyệt vời của ngải cứu đối với sức khỏe

Nhiều người sử dụng cây ngải cứu để chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe. Vậy tác dụng của cây ngải cứu cụ thể là gì?

Trị ho, cảm cúm, đau đầu Nếu bạn đang muốn biết uống nước ngải cứu tươi có tác dụng gì thì đây chính là lời giải đáp! Vì ngải cứu vì có tính ấm, trấn ho, khử đàm, giải cảm phong hàn nên rất thích hợp cho việc trị các bệnh cảm mạo thông thường như: ho, cảm sốt, nhức đầu,.. Giúp máu lưu thông Thường xuyên bị choáng váng, đau đầu, hoa mắt, buồn ngủ có thể là dấu hiệu của việc lưu thông máu kém. Bạn có thể khắc phục bằng cách bổ sung ngải cứu vào món ăn thường ngày. Bởi vì trong lá ngải cứu có hoạt chất α-thuyon làm hưng phấn thần kinh nên đồng thời cũng giúp giảm hẳn các cơn đau đầu.

Một trong những món ăn dễ thực hiện và rất thơm ngon đó là trứng chiên ngải cứu. Nếu bổ sung món ăn này vào thực đơn trong tuần sẽ giúp tăng tuần hoàn máu lên não; cải thiện tình trạng đau đầu; chóng mặt và uể oải. Ngải cứu giúp máu lưu thông - Ảnh minh họa: Internet Chữa bệnh về xương khớp Nhờ tính ấm nên ngải cứu được dùng phổ biến trong những bài thuốc chữa bệnh về xương khớp. Cây có tác dụng giúp lưu thông khí huyết, tăng cường khả năng lưu thông máu, tốt cho hệ xương khớp, giảm đau, kháng viêm, nhất là đối với những người bị gai cột sống, thấp khớp,… Có thể giã ngải cứu lấy nước cốt pha mật ong để uống hoặc đâm nhuyễn làm thuốc đắp.

Tác dụng an thai Trong dân gian, ngải cứu là bài thuốc hữu hiệu hỗ trợ điều trị những trường hợp phụ nữ mang thai dọa sảy, giúp an thai hiệu quả. Đây cũng là bài thuốc áp dụng cho những phụ nữ mắc chứng tử cung lạnh, khó mang thai. Tuy nhiên, bài thuốc này chỉ có tác dụng khi được sử dụng đúng liều lượng và kết hợp với một số loại thảo dược khác để làm tăng dược tính của ngải cứu. Ngải cứu có tác dụng an thai - Ảnh minh họa: Internet Điều hòa kinh nguyệt Đối với những người bị rối loạn kinh nguyệt, chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc thường xuyên gặp phải tình trạng đau bụng, đau lưng khi “tới tháng” có thể dùng ngải cứu. Tính ấm của ngải cứu sẽ làm giảm các cơn đau bụng, đau lưng và cải thiện kinh nguyệt. Sơ cứu vết thương Nhờ tính kháng viêm, sát khuẩn, tiêu viêm, giảm đau nên ngải cứu được dùng nhiều trong cầm, chữa các vết thương. Có thể dùng trong sơ cứu các tình huống khẩn cấp như rắn cắn, chảy máu, đứt tay, chân. Khi bị chảy máu, có thể giã nát lá ngải cứu tươi sau đó thêm một chút muối để đắp lên vết thương. Chỉ nên cho một lượng muối nhỏ trong trường hợp có vết thương hở để tránh bị xót, rát. Ngải cứu giúp sơ cứu vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng bất ngờ của quả đào, không phải ai cũng biết! Quả đào là loại trái cây phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về những công dụng 'thần kỳ' của quả đào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cong-dung-tuyet-voi-cua-ngai-cuu-oi-voi-suc-khoe-591229.html