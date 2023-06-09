Những công dụng bất ngờ của củ kiệu, không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 09/06/2023 13:53

Củ kiệu là loại rau củ quen thuộc trong các bữa ăn của gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng công dụng thực sự của củ kiệu đối với sức khỏe con người.

Tăng cường lưu thông máu

Trong củ kiệu, đặc biệt là củ kiệu muối chua có chứa axit lactic có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu, giảm mỡ trong máu, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu hiệu quả.

Giải cảm, tăng cường sức đề kháng

Củ kiệu có vị cay, nóng và tính ấm cùng với các vitamin có lợi cho sức khỏe như: Vitamin A, D, E, K, B12 có tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị cảm cúm hiệu quả. Đồng thời trong củ kiệu cũng chứa những khoáng chất như canxi, sắt, magie có khả năng tăng sức đề kháng, nâng cao sức khỏe cho cơ thể.

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Củ kiệu có vị cay, nóng và tính ấm cùng với các vitamin có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể

Trong củ kiệu có chứa rất nhiều loại vitamin có lợi cho cơ thể như vitamin A, D, E và vitamin K. Ngoài ra còn có các khoáng chất như canxi, sắt, magie,... giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Các acid trong củ kiệu khi được muối chua sẽ giúp việc hấp thụ các khoáng chất trở nên dễ dàng hơn.

Cải thiện sức khỏe tim mạch 

Một nghiên cứu khoa học đã cho thấy, tác dụng của củ kiệu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch hơn 60%. Đó là bởi các hợp chất chống oxy hóa trong củ kiệu như Quercetin sẽ giúp ngăn chặn các mảng bám tích tụ trong thành mạch máu. Từ đó sẽ ngăn nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra, bảo vệ hệ tim mạch tốt hơn. 

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Củ kiệu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch hơn 60% - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư, chống oxy hóa

Củ kiệu chứa chất chống oxy hóa flavonoid dồi dào, cùng với các chất laxogenin, quercetin trong củ kiệu giúp làm chậm sự phát triển của các tế bào gây hại, giúp ngăn chặn nguy cơ các bệnh ung thư phát triển hiệu quả.

Chất oxy hóa cùng với các vitamin A, D, E ngoài việc hỗ trợ tăng cường sức khỏe còn giúp làm đẹp da, bảo vệ làn da chống lại sự tấn công của các gốc tự do gây lão hóa.

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Củ kiệu ngăn ngừa nguy cơ ung thư, chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Kích thích tiêu hóa

Củ kiệu là thực phẩm được chế biến thành nhiều món ăn ngon và dinh dưỡng. Trong đó, món dưa kiệu muối chua tác dụng kích thích tiêu hóa và bổ sung các vi khuẩn như lactobacilli, acidophilus và L.plantarum rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Đồng thời trong món dưa kiệu muối chua vẫn còn giữ được một lượng lớn vitamin A, E và khoáng chất sắt, canxi, magie và lượng chất xơ giúp cơ thể phòng chống bệnh táo bón hiệu quả.

Lưu ý: Người nhiều khí hư, người hay bị nóng trong không nên ăn nhiều củ kiệu bởi nếu lạm dụng gây hư tổn khí huyết, nóng gan.

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