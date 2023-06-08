Vì sao không nên ăn trứng với thịt xông khói? Sự kết hợp này sẽ khiến bạn mệt mỏi và thiếu năng lượng vì lượng đạm và chất béo trong hai món này cao tương đương nhau. Kết quả là bạn nạp năng lượng rất nhanh nhưng chúng cũng biến mất rất sớm.

Hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thịt xông khói lại có trong danh sách này. Bởi vì rất nhiều người hay ăn trứng và thịt xông khói, bánh mì cho bữa sáng.

Một bữa sáng với trứng và cốc sữa là một lựa chọn lý tưởng của mọi người. Song, nếu bạn uống sữa đậu nành sau khi ăn trứng, điều đó không tốt. Sữa đậu nành và trứng có thể cản trở sự hấp thụ protein của cơ thể.

Sữa đậu nành có trypsin làm quá trình phân hủy đạm trở nên khó khăn. Hơn nữa, hàm lượng protidaza trong sữa đậu nành còn góp phần khiến quá trình chuyển hóa protein khó khăn hơn, không tốt cho hệ tiêu hóa.

Sữa đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

Quả Hồng

Hồng và trứng đều là những thực phẩm bổ dưỡng nhưng khi kết hợp với nhau lại là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và viêm ruột cấp tính với các dấu hiệu chủ yếu như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng.

Theo ThS. BS Lê Trịnh Thủy Tiên - Thành viên Hội Dinh dưỡng Lâm sàng Việt Nam, hồng có chứa tannin, có nhiều ở vỏ. Khi ăn hồng cùng với trứng là thực phẩm chứa nhiều đạm, tannin trong hồng có thể kết nối trực tiếp với chất đạm và các khoáng chất tạo thành các phân tử không tan và khó phân hủy, dễ gây viêm ruột.

Lúc này, nên uống ngay một cốc nước muối pha loãng để gây nôn hoặc cũng có thể uống nước gừng tươi để giải độc. Có rất nhiều cách làm nước gừng tươi cực kỳ đơn giản: Chỉ cần vài lát gừng ngâm trong nước nóng từ 15 - 20 phút, hoặc đập dập gừng đun sôi nhỏ lửa cùng với nước để uống.

Quả Hồng - Ảnh minh họa: Internet

Óc lợn

Óc lợn tráng cùng trứng là món ăn thơm ngon, hấp dẫn mà nhiều người rất thích ăn. Tuy nhiên, khi dùng chung hai thực phẩm này sẽ làm tăng cholesterol trong máu. Vì vậy, không nên ăn nhiều món này, nhất là những người bị bệnh tăng huyết áp.

Óc lợn - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Khi tỏi được chiên cháy nó sẽ vô tình tạo ra một chất độc cho cơ thể. Và nếu bạn ăn tỏi chung với trứng, nó sẽ “tiêu diệt” hết các chất dinh dưỡng từ trứng mà cơ thể có thể hấp thụ.

Tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đường

Khi chế biến các món ăn với trứng, không nên cho đường thêm vào. Việc kết hợp trứng và đường sẽ tạo thành các hợp chất protein fructose axit amin và lysine làm cơ thể khó có thể hấp thụ.