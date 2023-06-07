Những loại thực phẩm 'đại kỵ' với sầu riêng, không phải ai cũng biết!

Sữa bò kết hợp với sầu riêng , nếu nhẹ sẽ gây cảm giác khó chịu, nặng hơn có thể dẫn đến biến chứng ngộ độc, nhồi máu cơ tim, huyết áp tăng cao, tử vong.

Bạn tuyệt đối tránh vừa ăn sầu riêng vừa uống sữa bò. Còn nếu lỡ ăn 2 thứ này và xuất hiện cảm giác khó chịu thì bạn cần đến gặp bác sĩ ngay để được rửa ruột, tránh để lâu gây hại đến tính mạng.

Quả vải có tính nóng, kết hợp chung với sầu riêng dễ làm cơ thể khó chịu, không thoải mái, bốc hỏa. Nếu ăn sai cách thường xuyên dễ dẫn đến chứng tăng huyết áp.

Quả vải - Ảnh minh họa: Internet

Cà phê

Cà phê chứa caffeine, nên khi kết hợp caffeine với lượng lớn chất sulfur trong sầu riêng sẽ làm ức chế hoạt động của men aldehyde dehydrogenase trong cơ thể. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc 70% chất ôxy hóa trong tế bào không được chuyển hóa và có thể gây độc cho cơ thể.

Ngoài ra, kết hợp sầu riêng cùng với cà phê còn gây ra các vấn đề về tim mạch và mạch máu.

Cà phê - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hải sản

Sầu riêng có tính nóng, còn các loại hải sản lại tính hàn. Vì vậy, hải sản là một trong những thực phẩm kỵ với sầu riêng. Ăn sầu riêng và hải sản cùng một lúc dễ dẫn đến tình trạng bị lạnh bụng, gây tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa.

Các loại hải sản - Ảnh minh họa: Internet

Gia vị cay nóng

Những gia vị cay nóng như tỏi, ớt, gừng,… là phần giải đáp cho câu hỏi sầu riêng kỵ món gì? Kết hợp các loại gia vị cay nóng sẽ làm lấn át và giảm hương vị đặc trưng vốn có của sầu riêng. Đồng thời, sự kết hợp này sẽ gây nóng trong người, nhiệt miệng và khó tiêu.

Gia vị cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Rượu, bia

Nghiên cứu đã chứng minh, bạn không nên dùng chung sầu riêng với thức uống có cồn. Các hợp chất lưu huỳnh trong sầu riêng có thể ngăn chặn một số enzym phân hủy rượu, làm tăng nồng độ cồn trong máu của bạn.

Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và tim đập nhanh. Thậm chí vừa ăn sầu riêng vừa uống rượu có thể gây ngộ độc.