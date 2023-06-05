Những thực phẩm tăng cân hiệu quả tại nhà, không phải ai cũng biết!

Dinh dưỡng 05/06/2023 15:50

Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp bạn có thân hình cân đối, đầy đặn. Những loại thực phẩm sau đây giúp tăng cân hiệu quả tại nhà.

Cơm trắng, cơm gạo lứt

Cơm không chỉ là một trong những thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống của nhiều người. Cơm còn là món ăn tăng cân hiệu quả. Gạo ít chất béo, không chứa gluten, cung cấp một số vitamin B. Đồng thời, gạo cũng được xem là một loại ngũ cốc dễ tiêu hóa.

Cơm trắng được xem là thực phẩm tăng cân vì cung cấp lượng carbs tuyệt vời và chứa khoảng 4,5g protein và 206 calo trong mỗi chén cơm. Bên cạnh đó, cơm gạo lứt được xem là lựa chọn tốt nhất cho thực phẩm giúp tăng cân vì nó cung cấp thêm lớp cám và lớp mầm giàu chất dinh dưỡng.

Những thực phẩm tăng cân hiệu quả tại nhà, không phải ai cũng biết! - Ảnh 1
Cơm trắng, cơm gạo lứt - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trứng là một trong những thực phẩm giúp xây dựng cơ bắp và tăng thể trọng hiệu quả. Trung bình một quả trứng chứa 90 calo.

Trứng chứa nhiều selen và vitamin D. Selen đóng vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất của cơ thể, giúp chuyển hóa thực phẩm bạn ăn hàng ngày thành năng lượng để sử dụng. Trong khi đó, vitamin D cũng giữ nhiều chức năng quan trọng khi góp phần trong hệ miễn dịch của cơ thể, giúp bạn phát triển khỏe mạnh, đặc biệt là hệ xương và răng.

Lòng đỏ trứng có chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Nếu bạn lo ngại về lượng chất béo trong trứng, hãy kết hợp việc ăn trứng với tập thể dục đều độ để giảm mức độ tích tụ chất béo trong cơ thể. Trên thực tế, nhiều vận động viên, người tập thể hình sẽ sử dụng trứng như một thực phẩm giúp tăng cân. Tốt nhất, bạn có thể tiêu thụ trung bình từ 1 quả trở lên trong ngày.

Những thực phẩm tăng cân hiệu quả tại nhà, không phải ai cũng biết! - Ảnh 2
Trứng - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đỏ

Các loại thịt đỏ có lẽ được xem như một trong những thực phẩm xây dựng cơ bắp tốt nhất đồng thời cũng được xem như thực phẩm tăng cân. Chẳng hạn, 170 gram bít tết chứa khoảng 5 gram leucine. Leucine, axit amin quan trọng mà cơ thể bạn cần để kích thích tổng hợp protein cơ và thêm mô cơ mới. Ngoài ra, thịt đỏ cũng chứa 456 calo và gần 49 gam protein, thịt đỏ cung cấp creatine tự nhiên tốt nhất trong chế độ ăn, có thể bổ sung một số hợp chất giúp xây dựng cơ bắp tốt nhất.

Cả thịt nạc và mỡ đều là nguồn cung cấp protein khá phong phú, tuy nhiên thịt mỡ cung cấp nhiều calo hơn, có thể giúp bạn tăng cân.

Những thực phẩm tăng cân hiệu quả tại nhà, không phải ai cũng biết! - Ảnh 3
Các loại thịt đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi và cá nhiều dầu

Giống như thịt đỏ, cá hồi và cá có dầu cũng thuộc nguồn cung cấp protein tuyệt vời và chất béo lành mạnh quan trọng. Trong số tất cả các chất dinh dưỡng mà cá hồi và cá có dầu cung cấp, axit béo omega-3, một trong những chất quan trọng nhất và được biết đến nhiều nhất. Axit béo này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn và giúp chống lại bệnh tật.

170 gram cá hồi sockeye hoang dã đã được loại bỏ xương cung cấp khoảng 250 calo và 12 gram chất béo lành mạnh cùng với 37 gam protein chất lượng cao sẽ giúp bạn xây dựng cơ bắp hoặc tăng cân hiệu quả hơn.

Những thực phẩm tăng cân hiệu quả tại nhà, không phải ai cũng biết! - Ảnh 4
Cá hồi và cá có dầu - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Một quả chuối trung bình có thể chứa từ 72 calo đến 105 calo đồng thời có lượng carb, kali và vitamin cao nên đây cũng là một trong các thực phẩm tăng cân tự nhiên hiệu quả, đặc biệt phù hợp với những người gầy tập Gym.

Những thực phẩm tăng cân hiệu quả tại nhà, không phải ai cũng biết! - Ảnh 5
Chuối - Ảnh minh họa: Internet

Phô mai

Trong 100g phô mai có khoảng 353 calo. Ngoài ra, thực phẩm giàu calo này còn cung cấp hàm lượng dinh dưỡng vượt trội từ đạm, canxi và chất béo. Do đó, hãy thêm phô mai vào thực đơn hỗ trợ tăng cân, cải thiện vóc dáng nhé.

Những thực phẩm tăng cân hiệu quả tại nhà, không phải ai cũng biết! - Ảnh 6
Phô mai - Ảnh minh họa: Internet

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Không chỉ có vai trò tăng sinh collagen, làm đẹp da, loại vitamin này có thể hỗ trợ chữa một số bệnh và ngăn ngừa ung thư.

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