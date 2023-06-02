Những thực phẩm giúp não bộ 'học đâu nhớ đó' dành cho các sĩ tử trong mùa thi

Các loại cá béo như: cá hồi và cá mòi,... chứa nguồn axit béo omega-3 phong phú. Khoảng 60% bộ não của bạn được làm từ chất béo và một nửa số chất béo đó là loại omega-3. Não bộ sử dụng omega-3 để xây dựng các tế bào não và thần kinh. Những chất béo này rất cần thiết cho việc học tập và trí nhớ.

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn cá nướng thường xuyên có nhiều chất xám trong não. Chất xám chứa hầu hết các tế bào thần kinh kiểm soát việc ra quyết định, trí nhớ và cảm xúc. Nhìn chung, cá béo là một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe não bộ.

Omega 3 cũng có một vài lợi ích bổ sung cho não bộ. Chúng làm chậm sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác và giúp tránh khỏi bệnh Alzheimer. Mặt khác, khi không nhận đủ omega-3 khiến suy giảm khả năng học tập, cũng như tăng khả năng trầm cảm.

Bạn nên cố gắng ăn cá ít nhất 2 lần/ tuần, nhưng chọn các loại có ít thủy ngân như cá hồi, cá tuyết, cá ngừ. Nếu bạn là người ăn chay không hoặc không thích ăn cá thì có thể bổ sung omega-3 hoặc chọn các nguồn omega-3 trên cạn như hạt lanh, quả bơ và quả óc chó.

Các loại cá béo - Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Bông cải xanh không chỉ chứa chất chống oxy hóa mà còn rất giàu vitamin K, cung cấp hơn 100% lượng vitamin K khuyến nghị hàng ngày trong 91 gram. Vitamin tan trong chất béo này rất cần thiết cho việc hình thành spakenolipids, một loại chất béo có trong tế bào não.

Ngoài vitamin K, bông cải xanh có chứa một số hợp chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ não chống lại các tổn thương.

Bông cải xanh - Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó

Quả óc chó rất tốt cho cả tim và não của bạn. Nhìn chung, tất cả các loại hạt đều là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe. Quả óc chó đặc biệt có nhiều axit alpha-linolenic (ALA), một loại axit béo omega-3 nổi tiếng. Trên thực tế, một nghiên cứu hoàn thành năm 2015 đã cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều quả óc chó và sự cải thiện số điểm kiểm tra nhận thức.

Quả óc chó - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Khoảng 60% não bộ của con người là chất béo. Vì vậy, thành phần các chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo của cà chua, cụ thể là carotenoids, có chức năng giúp bảo vệ não của bạn. Các chất dinh dưỡng này là chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp trung hòa các gốc tự do. Đây là một quá trình quan trọng để giữ cho bộ não của bạn hoạt động hiệu quả nhất.

Cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trứng chứa nhiều axit amin thiết yếu và protein. Lòng đỏ trứng chứa rất nhiều choline và lutein, chất dinh dưỡng này có liên quan đến chức năng nhận thức, giúp điều hòa hệ thần kinh và chức năng của não.

Trứng - Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam và các loại thực phẩm khác chứa nhiều vitamin C có thể giúp bảo vệ não của bạn chống lại tác hại của các gốc tự do, cải thiện các nhiệm vụ liên quan đến sự tập trung và trí nhớ.

Chỉ cần ăn một quả cam, bạn đã có thể nhận được gần đủ lượng vitamin C cần thiết trong một ngày. Bạn cũng có thể nhận được một lượng lớn vitamin C từ các loại thực phẩm khác như: ớt chuông, ổi, kiwi, cà chua và dâu tây.