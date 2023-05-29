Tác dụng: đây là loại nước trái cây chứa rất nhiều vitamin A giúp trẻ hóa làn da và tăng cường sức đề kháng của da đối với vi khuẩn và những kích thích xấu, giúp máu tuần hoàn, phòng ngừa lão hóa da.

Cách làm: cam gọt vỏ, thơm bỏ lõi và vỏ, cà chua bỏ cuống. Xắt lát vừa hai loại quả. Chanh gọt vỏ, cùng cần tây và tất cả cho vào máy ép nước trái cây ép lấy nước, tùy ý thích thêm mật ong.

Nước ép cam, thơm - Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố đu đủ, cam

Vật liệu: chanh 1/3 quả, cam 1 quả, đu đủ 1/2 quả, nước đá 1 - 2 lát, kem bạc hà 2 muỗng nhỏ.

Cách làm: đu đủ bỏ vỏ và hột, cam gọt bỏ vỏ ngoài, lột vỏ lụa ngoài múi, chanh vắt lấy nước. Đu đủ và cam cho vào máy xay sinh tố trộn lẫn, và thêm nước chanh vào. Tùy ý thích có thể thêm 1/2 ly nước lạnh để gia giảm độ đặc loãng.

Tác dụng: đu đủ chứa rất nhiều vitamin A, là loại trái cây có dinh dưỡng phong phú. Cam, chanh chứa nhiều sinh tố C, axít citric rất tốt cho việc bảo vệ, giữ gìn sắc đẹp.

Sinh tố đu đủ, cam - Ảnh minh họa: Internet

Xoài với sữa chua

Sữa chua mix với xoài là một phương pháp chống khô da nhờ vitamin B6, C và E có trong thành phần.

Nguyên liệu: 1 quả xoài chín, 200ml sữa chua, 1 thìa café mật ong, 10ml nước cốt chanh

Thực hiện: Xoài rửa sạch, gọt vỏ, rồi cắt thành các miếng vuông nhỏ. Cho xoài đã cắt vào máy xay sinh tố cùng mật ong, nước cốt chanh và một ít đá bào. Xay hỗn hợp nhuyễn mịn là được. Rót sữa chua vào ly trước, sau đó rót tiếp hỗn hợp sinh tố xoài. Trang trí xoài cắt lát lên miệng ly là bạn đã có ngay cốc sinh tố xoài sữa chua mát lạnh với 2 tầng trắng và vàng vô cùng hấp dẫn.

Xoài với sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô, sữa chua và hạt lanh

Chúng ta đã biết rằng hạt lanh chống lại da khô, nhưng thêm bí ngô vào thức uống là một loại kem dưỡng ẩm thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Nguyên liệu:

Bí ngô hấp chín: 100 gr

Sữa chua: 200 ml

Sữa đặc: 2 thìa cafe

Hạt lanh: 1 thìa cafe

Bột quế

Thực hiện:

Cho bí ngô đã hấp chín, sữa chua, sữa đặc, hạt lanh vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn thu được hỗn hợp mịn, sánh là được. Dùng rây lọc để loại bỏ xơ của bí đỏ. Rót hỗn hợp ra cốc, thêm một chút quế để món sinh tố này có vị như bánh ngọt.

Bí ngô, sữa chua và hạt lanh - Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố dứa gừng + rau chân vịt

Dứa là một loại quả với nhiều công dụng tuyệt vời như làm sạch đường ruột, giảm béo rất tốt, giúp da trắng và đẹp lên trông thấy. Rau chân vịt là loại rau chứa nhiều sắt, có tác dụng làm cho da mặt hồng hào, bồi bổ máu cho cơ thể, làm săn chắc da nhờ vitamin A, C và nhiều khoáng chất dồi dào khác. Gừng giúp làm sáng da, tiêu viêm, điều trị bệnh vẩy nến và mụn trứng cá, chống oxy hóa một cách hoàn hảo. Khi kết hợp 3 thứ này vào một cốc sinh tố, nó sẽ là một thức uống hoàn hảo cho làn da.

Cách làm:

Bước 1: Rau chân vịt cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố.

Bước 2: Ép dứa lấy nước cho vào máy xay sinh tố.

Bước 3: Tiếp tục cho gừng và nước cốt chanh vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn các nguyên liệu.

Bước 4: Cho hỗn hợp ra cốc, bạn có thể thêm vài viên đá hoặc để lạnh cho dễ uống.

Uống đều đặn 1 cốc sinh tố chân vịt/ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ để việc đốt mỡ thừa trở nên hiệu quả hơn. Với bước 3, cho thêm nước cốt chanh hay không phụ thuộc vào vị giác của mỗi người. Tuy nhiên, với người đau dạ dày, bạn nên loại bỏ nước cốt chanh để tránh tái phát bệnh.



Sinh tố rau chân vịt không chỉ có tác dụng đốt mỡ mà còn còn có khả năng giải độc cho cơ thể. Ngoài ra, để việc giảm cân trở nên hiệu quả, bạn nên hạn chế ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều dầu mỡ, đường, nước ngọt… bạn cần phải kiên trì với các bài tập thể dục để đốt mỡ và ngăn chặn mỡ vùng bụng quay trở lại.

Sinh tố dứa gừng + rau chân vịt - Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố việt quất + xoài

Mỗi loại quả đều có những công dụng riêng. Xoài giúp làm sạch lỗ chân lông, giúp cho da luôn mềm mại, mịn màng, có lợi trong việc ngăn ngừa mụn trứng cá. Việt quất có công dụng làm mịn da, giúp da săn chắc, ngăn ngừa lão hóa, khi kết hợp 2 loại quả này với nhau, bạn sẽ có một cốc sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng cho làn da sáng lên, thanh lọc máu khiến da trở lên hồng hào

Cách làm:

Bước 1: Việt quất mua về mang đi rửa sạch, bạn có thể ngâm việt quất trong nước muối pha loãng tầm 30’ rồi rửa sạch vớt ra rổ để ráo nước và bỏ cuống.

Bước 2: Sau đó, bạn cho việt quất đã sơ chế, cùng với 20 ml sữa tươi, 2 thìa mật ong, 2 thìa sữa vào cối xay và thực hiện xay nhuyễn, mịn hỗn hợp (Có thể cho thêm đá viên vào trong lúc xay nếu bạn muốn). Xay xong sinh tố việt quất tắt máy, bạn rót sinh tố việt quất ra ly và dùng được ngay nếu bạn cho đá vào khi xay. Còn các bạn chưa cho đá vào, bạn nên để vào tủ lạnh ở ngăn mát tầm 30 phút đến 1 tiếng rồi lấy ra thưởng thức nhé.

Bước 3: Rót ra ly và hưởng thức