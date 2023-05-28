Điểm danh những món ăn ngon cho ngày mưa lạnh thêm phần ấm cúng

Vào ngày mưa lạnh, những món ăn ngon sau đây không chỉ dễ làm, dễ ăn mà còn giúp bữa cơm thêm ấm cúng, đậm đà.

Thịt kho quẹt Với hương thơm đặc trưng, thịt kho quẹt luôn là một món ngon mà các bà nội trợ đều ưa chuộng, đặc biệt là vào ngày trời mưa rả rích. Những lát thịt ba chỉ mềm mại, mỡ và thịt xen lẫn thật đều, kho cùng hành tím, nước mắm liu riu trên lửa nhỏ cho đến khi sánh lại vô cùng hấp dẫn. Luộc thêm các loại rau củ, ăn kèm với thịt kho quẹt là xuất sắc lắm đó nha.

Thịt kho quẹt - Ảnh minh họa: Internet Khoai lang nướng Những củ khoai lang nướng vừa dễ thực hiện vừa ngon chắc chắn sẽ giúp ngày mưa của bạn không còn lạnh nữa. Khoai lang được nướng đến khi dậy mùi thơm, lớp vỏ bên ngoài tuy không được đẹp nhưng phần khoai mềm và thơm nức bên trong chắc chắn sẽ khiến bạn cứ muốn ăn mãi thôi. Khoai lang nướng - Ảnh minh họa: Internet Canh chua cá Trong không khí se lạnh của những ngay mưa gió, được thưởng thức tô canh chua đậm đà với vị ngọt của cá, vị chua thanh của me kết hợp ớt cay nhẹ không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng.

Canh chua cá - Ảnh minh họa: Internet Mắm chưng thịt Ngày mưa gió không đi chợ được, bạn có thể làm món mắm chưng thịt cay cay vị ớt, đậm đà vị mắm và béo ngậy vị trứng. Cách làm rất đơn giản, bạn dùng mắm cá linh, mắm cá lóc, hoặc kết hợp cả hai loại đều ngon. Mắm cá bỏ xương, xay nhuyễn. Thịt ba rọi băm nhỏ. Hành tây, hành tím, ớt trái bằm nhuyễn. Cho tất cả nguyên liệu vào tô rồi trộn đều với trứng gà, đường, bột ngọt và hạt tiêu. Thoa ít lòng đỏ trứng lên bề mặt để khi mắm chưng chín có màu vàng đẹp mắt. Cho tô mắm vào xửng hấp chín. Mắm chưng thịt - Ảnh minh họa: Internet Tóp mỡ rim mắm tỏi ớt Tóp mỡ rim mắm tỏi ớt là món ăn vặt đơn giản nhưng lại được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là những ngày trời trở lạnh. Tóp mỡ béo ngậy, giòn tan rim cùng nước mắm, tỏi, ớt sẽ càng thơm ngon, hấp dẫn. Tóp mỡ rim mắm tỏi ớt - Ảnh minh họa: Internet Gà kho gừng Gà kho gừng là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Món ăn có sự hòa quyện giữa hương vị đậm đà, mềm ngọt của thịt gà và vị cay nồng, ấm nóng của gừng, sẽ giúp cơ thể bạn được giữ ấm trong những ngày mưa lạnh. Gà kho gừng - Ảnh minh họa: Internet

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