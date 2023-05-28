Điểm danh những món ăn ngon cho ngày mưa lạnh thêm phần ấm cúng

Chọn thực phẩm 28/05/2023 20:40

Vào ngày mưa lạnh, những món ăn ngon sau đây không chỉ dễ làm, dễ ăn mà còn giúp bữa cơm thêm ấm cúng, đậm đà.

Thịt kho quẹt

Với hương thơm đặc trưng, thịt kho quẹt luôn là một món ngon mà các bà nội trợ đều ưa chuộng, đặc biệt là vào ngày trời mưa rả rích.

Những lát thịt ba chỉ mềm mại, mỡ và thịt xen lẫn thật đều, kho cùng hành tím, nước mắm liu riu trên lửa nhỏ cho đến khi sánh lại vô cùng hấp dẫn. Luộc thêm các loại rau củ, ăn kèm với thịt kho quẹt là xuất sắc lắm đó nha.

Điểm danh những món ăn ngon cho ngày mưa lạnh thêm phần ấm cúng - Ảnh 1
Thịt kho quẹt - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang nướng

Những củ khoai lang nướng vừa dễ thực hiện vừa ngon chắc chắn sẽ giúp ngày mưa của bạn không còn lạnh nữa. Khoai lang được nướng đến khi dậy mùi thơm, lớp vỏ bên ngoài tuy không được đẹp nhưng phần khoai mềm và thơm nức bên trong chắc chắn sẽ khiến bạn cứ muốn ăn mãi thôi.

Điểm danh những món ăn ngon cho ngày mưa lạnh thêm phần ấm cúng - Ảnh 2
Khoai lang nướng - Ảnh minh họa: Internet

Canh chua cá

Trong không khí se lạnh của những ngay mưa gió, được thưởng thức tô canh chua đậm đà với vị ngọt của cá, vị chua thanh của me kết hợp ớt cay nhẹ không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng.

Điểm danh những món ăn ngon cho ngày mưa lạnh thêm phần ấm cúng - Ảnh 3
Canh chua cá - Ảnh minh họa: Internet

Mắm chưng thịt

Ngày mưa gió không đi chợ được, bạn có thể làm món mắm chưng thịt cay cay vị ớt, đậm đà vị mắm và béo ngậy vị trứng. Cách làm rất đơn giản, bạn dùng mắm cá linh, mắm cá lóc, hoặc kết hợp cả hai loại đều ngon. Mắm cá bỏ xương, xay nhuyễn. Thịt ba rọi băm nhỏ. Hành tây, hành tím, ớt trái bằm nhuyễn. Cho tất cả nguyên liệu vào tô rồi trộn đều với trứng gà, đường, bột ngọt và hạt tiêu. Thoa ít lòng đỏ trứng lên bề mặt để khi mắm chưng chín có màu vàng đẹp mắt. Cho tô mắm vào xửng hấp chín.

Điểm danh những món ăn ngon cho ngày mưa lạnh thêm phần ấm cúng - Ảnh 4
Mắm chưng thịt - Ảnh minh họa: Internet

Tóp mỡ rim mắm tỏi ớt

Tóp mỡ rim mắm tỏi ớt là món ăn vặt đơn giản nhưng lại được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là những ngày trời trở lạnh. Tóp mỡ béo ngậy, giòn tan rim cùng nước mắm, tỏi, ớt sẽ càng thơm ngon, hấp dẫn.

Điểm danh những món ăn ngon cho ngày mưa lạnh thêm phần ấm cúng - Ảnh 5
Tóp mỡ rim mắm tỏi ớt - Ảnh minh họa: Internet

Gà kho gừng

Gà kho gừng là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Món ăn có sự hòa quyện giữa hương vị đậm đà, mềm ngọt của thịt gà và vị cay nồng, ấm nóng của gừng, sẽ giúp cơ thể bạn được giữ ấm trong những ngày mưa lạnh.

Điểm danh những món ăn ngon cho ngày mưa lạnh thêm phần ấm cúng - Ảnh 6
Gà kho gừng - Ảnh minh họa: Internet
Mách bạn những loại trái cây tươi mát giúp hạ nhiệt vào mùa hè

Mách bạn những loại trái cây tươi mát giúp hạ nhiệt vào mùa hè

Những loại trái cây tươi mát sau đây giúp bạn hạ nhiệt vào mùa hè nắng nóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Chọn thực phẩm món ăn ngày mưa món ăn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 26 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 38 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng