Những điều cần lưu ý khi ăn trứng vịt lộn, không phải ai cũng biết

Chọn thực phẩm 28/05/2023 14:25

Để tránh 'rước độc' vào người, bạn cần lưu ý những điều sau đây khi ăn trứng vịt lộn.

 

Trứng vịt lộn là món ăn bổ dưỡng, tốt cho cơ thể. Thế nhưng, không phải ai cũng biết về những điều cần lưu ý khi ăn trứng vịt lộn.

Không ăn trứng vịt lộn khi không có rau răm

Nhiều người có thói quen không ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn, nhưng đây là một sai lầm tai hại. Bởi theo Đông y, rau răm có vị cay nồng, tính ấm, mùi thơm hắc, có tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng. Ngoài ra còn giúp làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân cốt, chống lạnh bụng, say nắng.

Còn với trứng vịt lộn thì đây là một món bổ dưỡng, cũng là món ăn bài thuốc có công hiệu dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể mau trưởng thành, cải thiện khả năng sinh lý.

Do vậy, việc ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn sẽ giúp làm giảm bớt ham muốn tình dục từ tác dụng của trứng vịt lộn, mang tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể và giúp người ăn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các trục trặc về tiêu hóa.

Những điều cần lưu ý khi ăn trứng vịt lộn, không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Không ăn trứng vịt lộn khi không có rau răm - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì nó có thể gây khó chịu, đầy hơi, không tiêu hóa được. Thời điểm thích hợp nhất là ăn vào buổi sáng.

Những điều cần lưu ý khi ăn trứng vịt lộn, không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối - Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn với liều lượng như thế nào

Trẻ dưới 5 tuổi không nên ăn quá nhiều trứng vịt lộn do hệ tiêu hóa của các trẻ chưa phát triển hoàn thiện, dễ dẫn tới sình bụng, rối loạn tiêu hóa, rất có hại cho sức khỏe.

Trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn nửa quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1-2 lần là đủ. Ăn trứng lộn thường xuyên còn khiến lượng vitamin A dư thừa làm vàng da, bong tróc biểu bì, gây ảnh hưởng đến việc hình thành xương làm cho trẻ phát triển không toàn diện”.

Những điều cần lưu ý khi ăn trứng vịt lộn, không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn nửa quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1-2 lần là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người béo phì, người già, bệnh nhân cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tim mạch cũng cần hạn chế ăn món ăn này. Riêng người lớn khỏe mạnh tốt nhất chỉ nên ăn 2 trứng vịt lộn mỗi tuần.

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