Mách bạn những loại trái cây tươi mát giúp hạ nhiệt vào mùa hè

Chọn thực phẩm 28/05/2023 15:16

Những loại trái cây tươi mát sau đây giúp bạn hạ nhiệt vào mùa hè nắng nóng.

Dưa hấu

Dưa hấu là một nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C, chất xơ và lycopene - một chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, dưa hấu chứa các axit amin như citrulline và arginine có thể giúp tăng sản xuất oxit nitric, cải thiện lưu lượng máu khắp cơ thể.

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Dưa hấu - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Dâu tây là loại trái cây hoàn hảo cho mùa hè. Chúng ngọt ngào, ngon ngọt và tốt cho sức khỏe. Loại trái cây này chứa nhiều vitamin C hơn cam và là một nguồn chất xơ tuyệt vời.

Ngoài ra, dâu tây cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ bạn khỏi tác hại của các gốc tự do. Điều này giúp làn da của bạn luôn tươi trẻ và được bảo vệ khỏi cái nắng mùa hè.

Mách bạn những loại trái cây tươi mát giúp hạ nhiệt vào mùa hè - Ảnh 2
Dâu tây - Ảnh minh họa: Internet

Quả dứa

Có nhiều người cho rằng, dứa có tính nóng nhưng thực tế, loại quả này lại có thể trị nhiệt hữu hiệu. Trong quả dứa chứa nhiều vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như canxi, chất xơ, kali và vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Hơn thế nữa, quả dứa có hàm lượng chất béo rất thấp, giúp giảm mỡ thừa hiệu quả. Theo Đông y, quả dứa có tính hàn, vị ngọt, là loại trái cây giải nhiệt rất tuyệt vời trong mùa Hè. Vị ngọt thanh pha lẫn chua nhẹ của dứa hẳn sẽ làm bạn khó lòng cưỡng lại được.

Mách bạn những loại trái cây tươi mát giúp hạ nhiệt vào mùa hè - Ảnh 3
Quả dứa - Ảnh minh họa: Internet

Dừa

Không thể phủ nhận, dừa là loại trái cây giải nhiệt, giàu khoáng chất và chất điện giải tốt cho cơ thể. Mặt khác, nước dừa có vị ngọt thanh có tác dụng giảm say nắng, trị nhiệt cao, đồng thời ngăn ngừa mất nước. Còn gì tuyệt vời hơn khi được uống một ly nước dừa mát lành trong thời tiết nắng nóng.

Mách bạn những loại trái cây tươi mát giúp hạ nhiệt vào mùa hè - Ảnh 4
Dừa - Ảnh minh họa: Internet

Quả cam 

Trong tất cả các loại trái cây, cam, quít là có nhiều vitamin C nên những loại quả này rất tốt để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Vì thế, hãy ăn cam mỗi ngày hoặc uống nước cam, chanh, bưởi để tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy mỗi ngày ăn một quả cam còn phòng ngừa bệnh ung thư.

Mách bạn những loại trái cây tươi mát giúp hạ nhiệt vào mùa hè - Ảnh 5
Quả cam - Ảnh minh họa: Internet

Quả ổi 

Ổi giàu vitamin C, một chất chống ôxy hóa cao trước những tổn thương của da từ ánh nắng mặt trời và ô nhiễm. Mỗi ngày uống 1 ly nước ổi hoặc gọt bỏ hạt và cắt ra ăn vừa ngon thơm, giàu dinh dưỡng và chất xơ lại tốt cho người tiểu đường.

Mách bạn những loại trái cây tươi mát giúp hạ nhiệt vào mùa hè - Ảnh 6
Quả ổi - Ảnh minh họa: Internet
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