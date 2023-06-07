Những loại thực phẩm ‘đại kỵ’ với thịt bò, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người

Dinh dưỡng 07/06/2023 15:19

Thịt bò là món ăn ngon và rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi dùng thịt bò không nên kết hợp với một số thực phẩm để tránh gây hại cho sức khỏe.

Thịt lợn

Sở dĩ nói thịt lợn là thực phẩm kỵ thịt bò vì thịt lợn có tính hàn, không sinh nhiệt, phù hợp với người có cơ địa nóng, dễ bị mụn nhọt, táo bón. Trong khi đó thịt bò có tính ôn, có tác dụng kích thích quá trình chuyển hóa, phù hợp với người có thể trạng yếu, bị suy giảm chức năng chuyển hóa.

Như vậy thịt lợn và thịt bò đối nghịch nhau. Nếu kết hợp nấu chung hoặc ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ làm triệt tiêu tác dụng của nhau, không mang lại tác dụng cho sức khỏe của con người.

Những loại thực phẩm ‘đại kỵ’ với thịt bò, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 1
Thịt lợn - Ảnh minh họa: Internet

Lươn

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng việc ăn chung thịt bò với lươn sẽ khiến người ăn bị đầy bụng, khó tiêu, hấp thu dinh dưỡng kém. Đặc biệt, nếu sử dụng chung hai loại thực phẩm này trong một thời gian dài sẽ làm cơ thể người ăn bị nhiễm độc, gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe.

Thịt bò ăn chung cùng với lươn gây hại cho người ăn, đặc biệt là trẻ nhỏ. Hệ bài tiết, thải độc của cơ thể trẻ còn non nớt, chưa hoàn thiện nếu ăn thịt bò và lươn cùng lúc sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Những loại thực phẩm ‘đại kỵ’ với thịt bò, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 2
Lươn - Ảnh minh họa: Internet

Đậu đen

Thịt bò là thực phẩm tốt cho máu nhờ chứa nhiều sắt. Trong khi đó, đậu đen chứa nhiều phytate. Đây là chất gây cản trở sự hấp thu các chất dinh dưỡng trong thịt bò như sắt, đồng, kẽm, phốt pho. Tốt nhất, bạn nên sử dụng 2 thực phẩm này cách nhau ít nhất 4 giờ.

Những loại thực phẩm ‘đại kỵ’ với thịt bò, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 3
Đậu đen - Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Thịt bò và đậu nành đều giàu purin. Khi kết hợp thịt bò với đậu nành sẽ khiến hàm lượng purin tăng cao. Từ đó gây nên tình trạng tích tụ axit uric trong máu. Đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh gout và các bệnh về xương khớp.

Những loại thực phẩm ‘đại kỵ’ với thịt bò, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 4
Đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản

Các chất dinh dưỡng trong hải sản và thịt bò có thể phản ứng với nhau không tốt cho cơ thể. Trong thịt bò có chứa photpho, còn hải sản lại giàu magie và canxi, những chất này phản ứng với nhau sẽ tạo thành kết tủa dạng muối. Và kết tủa này sẽ làm giảm quá trình hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Những loại thực phẩm ‘đại kỵ’ với thịt bò, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 5
Hải sản - Ảnh minh họa: Internet

Hạt dẻ

Thịt bò có nhiều đạm, còn hạt dẻ lại giàu vitamin C. Nhưng chính lượng vitamin C này sẽ làm cho đạm bị biến chất, không còn nguyên giá trị dinh dưỡng như ban đầu nữa.

Những loại thực phẩm ‘đại kỵ’ với thịt bò, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 6
Hạt dẻ - Ảnh minh họa: Internet
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