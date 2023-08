Những loại thực phẩm tốt cho tóc và ngăn ngừa chứng rụng tóc hiệu quả

Trứng - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina là một loại rau xanh lành mạnh chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như folate, sắt và vitamin A và C, tất cả đều có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vitamin A giúp các tuyến da sản xuất bã nhờn, giúp dưỡng ẩm da đầu để giữ cho tóc khỏe. Một cốc (30g) rau bina cung cấp tới 54% nhu cầu vitamin A hàng ngày.

Rau bina cũng là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời, rất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Sắt giúp tế bào hồng cầu mang ôxy đi khắp cơ thể để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể và hỗ trợ tăng trưởng. Hơn nữa, thiếu sắt có liên quan đến rụng tóc.

Rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Quả bơ rất giàu chất dinh dưỡng như canxi, vitamin B12, kẽm, riboflavin, thiamine, vitamin A, C, E, folate, niacin, vitamin B6, sắt và magiê.

Bơ cũng chứa protein, chất xơ và tất cả 9 a xít béo thiết yếu. Tất cả những chất dinh dưỡng này giúp tăng trưởng tóc và giảm rụng tóc.

Quả bơ - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang là một nguồn giàu chất sắt, đồng, kali, magiê và beta-carotene. Beta-carotene hỗ trợ sự phát triển của tế bào, ngăn ngừa tóc mỏng và thậm chí có thể làm giảm độ bạc của tóc.

Chúng cũng có đặc tính chống ô xy hóa, có thể giúp giảm rụng tóc do ứng suất ô xy hóa.

Khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Quả ổi

Có thể bạn ít ngờ tới, ổi lại là một loại trái cây giàu vitamin C. Do đó, loại trái cây này là một thực phẩm rất có lợi trong việc giúp cải thiện tình trạng rụng tóc. Một quả ổi nặng khoảng 55 g có thể cung cấp 125.6 mg vitamin C, tương đương 140 % nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

Vitamin C tham gia vào hai quá trình quan trọng là sản sinh ra collagen và sản sinh chất dầu bảo vệ tóc. Do đó, việc tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp da đầu khỏe mạnh và ngăn tóc khô, gãy, rụng. Khác với việc dùng viên uống bổ sung có thể gây các tác dụng phụ như ngộ độc vì nếu dùng quá liều, việc hấp thụ một dưỡng chất nào đó từ thực phẩm tự nhiên hầu như là không thể xảy ra. Vì thế, bạn không cần lo lắng khi ăn ổi nhé.

Loại trái cây tốt cho tóc rụng này còn chứa nhiều khoáng chất khác. Trong đó, hàm lượng đồng đáng kể có trong ổi giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn, từ đó góp phần giúp cho tóc khỏe mạnh.

Quả ổi - Ảnh minh họa: Internet

Cá béo

Cá béo là những loại cá mà thịt có chứa axit béo dễ hấp thu như axit béo omega-3, tiêu biểu như cá mòi, cá ngừ vây xanh, cá thu, cá basa…

Axit béo omega-3 là thành phần quan trọng trong màng tế bào. Ngoài việc giúp chúng ta có mái tóc óng ả, khỏe mạnh, omega-3 còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ tim mạch và thần kinh nữa đấy.

Omega-3 trong thịt của những loại cá biển như cá ngừ đại dương, cá thu vua, cá hồi, cá mòi… được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn nhiều so với axit béo này từ các loại hạt. Chúng cũng là nguồn cung cấp protein chất lượng và hoàn thiện với 20 loại amino axit mà cơ thể chúng ta cần.

Các loại cá này đều giàu vitamin B12, sắt, selen và vitamin D nhưng riêng thịt cá hồi thì có phần vượt trội về hàm lượng các chất dinh dưỡng.