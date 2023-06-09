Bất ngờ trước những công dụng 'thần kỳ' của quả mãng cầu xiêm, không phải ai cũng biết!

Dinh dưỡng 09/06/2023 11:39

Mãng cầu xiêm hay còn gọi là mãng cầu gai, là loại quả giàu thành phần dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Ngăn ngừa thiếu máu

Điều này tưởng chừng vô lý nhưng trong mãng cầu xiêm rất giàu sắt, với sự hỗ trợ của các khoáng chất này, sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu.

Thay vì dùng thuốc, các tế bào hồng cầu trong cơ thể sẽ liên tục được bổ sung và thay mới thông qua chế độ dinh dưỡng giàu rau tươi và trái cây, trong đó có mãng cầu xiêm.

 

Chữa bệnh đường niệu, sỏi thận

Các nghiên cứu y học đã chứng minh, nước ép mãng cầu xiêm có tác dụng trị bệnh về đường tiết niệu, tiểu ra máu và bệnh đau gan. Đặc biệt, với bệnh phong, nước ép mãng cầu xiêm giúp bệnh mau lành hơn.

Bất ngờ trước những công dụng 'thần kỳ' của quả mãng cầu xiêm, không phải ai cũng biết! - Ảnh 1
 Mãng cầu xiêm chữa bệnh đường niệu, sỏi thậnẢnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Quả mãng cầu xiêm có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, kích thích nhu động ruột co bóp. Đồng thời, ăn mãng cầu xiêm có thể tạo môi trường lý tưởng trong đường ruột để lợi khuẩn phát triển.

Chính vì vậy, nếu bạn thường gặp phải vấn đề khó tiêu, đầy hơi. Hãy thử bổ sung mãng cầu xiêm vào thực đơn hàng tuần. Các chất dinh dưỡng trong mãng cầu xiêm sẽ giúp tăng cường sự tiêu hóa chất béo và protein.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Lợi ích vượt trội của mãng cầu xiêm chính là tác dụng kháng khuẩn. Chiết xuất trong mãng cầu xiêm có thể tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn khác nhau, bao gồm các chủng gây bệnh nướu răng và sâu răng.

Ngoài ra, chiết xuất từ ​​mãng cầu xiêm trong ống nghiệm được chứng minh là có thể giúp chống lại bệnh tả và vi khuẩn tụ cầu Staphylococcus. Mặc dù đa số đều là nghiên cứu trong ống nghiệm, nhưng kết quả về mãng cầu rất nhiều tiềm năng về dinh dưỡng và chữa bệnh.

Bất ngờ trước những công dụng 'thần kỳ' của quả mãng cầu xiêm, không phải ai cũng biết! - Ảnh 2
Lợi ích vượt trội của mãng cầu xiêm chính là kháng khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh ung thư

Trong quả mãng cầu xiêm có chứa nhóm chất kháng sinh mạnh với tên gọi acetogenin, đây là một đặc tính chống ung thư. Theo nghiên cứu tổng hợp từ Malaysia năm 2018, trong cây mãng cầu xiêm, lá có thể làm giảm kích thước khối u, tiêu diệt tế bào ung thư và có giúp cơ thể nâng cao khả năng miễn dịch.

Chăm sóc da

Mãng cầu xiêm với khả năng chống oxy hóa cao. Chính khả năng này đã góp phần làm chậm quá trình lão hóa của da, hạn chế tình trạng hình thành các vết nhăn trên da, giúp da trẻ khỏe và tươi tắn hơn. Không chỉ vậy, trong mãng cầu xiêm còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hạn chế được tình trạng viêm ở da. Một số quốc ở khu vực Tây Phi, họ thường dùng nước của lá mãng cầu xiêm để trị các bệnh ngoài da.

Bất ngờ trước những công dụng 'thần kỳ' của quả mãng cầu xiêm, không phải ai cũng biết! - Ảnh 3
Mãng cầu xiêm với khả năng chống oxy hóa cao - Ảnh minh họa: Internet
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