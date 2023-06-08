Những loại thực phẩm 'không đội trời chung' với mật ong, không phải ai cũng biết!

Dinh dưỡng 08/06/2023 15:21

Mật ong có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm không nên kết hợp cùng với mật ong.

Cơm trắng

Người quan tâm mật ong kỵ gì có thể sẽ khó hiểu khi thấy thực phẩm này không thể dùng chung với cơm. Mật ong là thực phẩm tính bình nhưng cơm có tính hàn. Theo Đông y thì chúng kỵ nhau, nếu dùng chung sẽ hại bao tử, đau thắt dạ dày, ảnh hưởng đại tràng.

Thay vì vừa ăn cơm vừa uống nước mật ong, bạn có thể dùng mật ong sau bữa ăn 30 – 45 phút để tránh gặp phải tình trạng trên.

Những loại thực phẩm 'không đội trời chung' với mật ong, không phải ai cũng biết! - Ảnh 1
Cơm trắng - Ảnh minh họa: Internet

Lá hẹ

Dân gian lưu truyền bài thuốc lá hẹ hấp cùng mật ong để lấy nước sẽ trị bệnh ho ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định cách làm này là sai.

Trong lá hẹ có nhiều vitamin C nếu kết hợp với các khoáng chất và tính nhuận tràng mạnh trong mật ong sẽ khiến người dùng bị tiêu chảy, đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Những loại thực phẩm 'không đội trời chung' với mật ong, không phải ai cũng biết! - Ảnh 2
Lá hẹ - Ảnh minh họa: Internet

Nước sôi

Mật ong có chứa nhiều enzyme, vitamin và các khoáng chất. Nếu sử dụng nước sôi để pha mật ong, các thành phần dinh dưỡng sẽ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, làm thay đổi mùi vị và màu sắc. Bạn chỉ nên dùng nước 35 độ C để pha mật ong.

Những loại thực phẩm 'không đội trời chung' với mật ong, không phải ai cũng biết! - Ảnh 3
Nước sôi - Ảnh minh họa: Internet

Bột Sắn dây

Sắn dây là một loại bột uống rất mát cho cơ thể. Do củ sắn dây được coi là một trong những loại củ có giá trị lớn nhất, vừa ăn được lại vừa có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Nhưng uống mật ong với bột sắn dây cực kì nguy hiểm, có thể gây hôn mê hoặc thậm chí tử vong.

Những loại thực phẩm 'không đội trời chung' với mật ong, không phải ai cũng biết! - Ảnh 4
Bột Sắn dây - Ảnh minh họa: Internet

 

Hành tây

Mật ong có tác dụng làm mát. Hành tây chứa nhiều chất, đáp ứng axit hữu cơ và enzyme trong mật ong, sẽ tạo ra các phản ứng hóa học, tạo ra các chất độc hại và kích thích đường tiêu hóa, gây chướng bụng, tiêu chảy.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "mật ong kỵ gì?". Hãy nhớ không kết hợp những thực phẩm này với mật ong nhé.

Những loại thực phẩm 'không đội trời chung' với mật ong, không phải ai cũng biết! - Ảnh 5
Hành tây - Ảnh minh họa: Internet

Cua

Tuy không đến mức gây nên nhiều hệ quả xấu như cá chép nhưng cua cũng được đánh giá là một loại động vật không nên dùng chung với mật ong dù cho bất kỳ đối tượng nào.

Tính hàn của những con cua khi dùng chung với mật ong sẽ tạo nên phản ứng kích thích rất rõ. Triệu chứng thường thấy nhất khi dùng chung 2 nguyên liệu này với nhau chính là các biểu hiện kích thích đường ruột, gây nên chứng tiêu chảy ngay sau khi sử dụng.

Những loại thực phẩm 'không đội trời chung' với mật ong, không phải ai cũng biết! - Ảnh 6
Cua - Ảnh minh họa: Internet
6 loại thực phẩm 'đại kỵ' với trứng gà, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người

6 loại thực phẩm 'đại kỵ' với trứng gà, không nên kết hợp kẻo 'rước độc' vào người

Trứng là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và dễ chế biến. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm không nên kết hợp cùng với trứng.

Xem thêm
Từ khóa:   mật ong mật ong kỵ gì những loại thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 55 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 4 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin