Những loại thực phẩm 'không đội trời chung' với mật ong, không phải ai cũng biết!

Người quan tâm mật ong kỵ gì có thể sẽ khó hiểu khi thấy thực phẩm này không thể dùng chung với cơm. Mật ong là thực phẩm tính bình nhưng cơm có tính hàn. Theo Đông y thì chúng kỵ nhau, nếu dùng chung sẽ hại bao tử, đau thắt dạ dày, ảnh hưởng đại tràng.

Thay vì vừa ăn cơm vừa uống nước mật ong, bạn có thể dùng mật ong sau bữa ăn 30 – 45 phút để tránh gặp phải tình trạng trên.

Dân gian lưu truyền bài thuốc lá hẹ hấp cùng mật ong để lấy nước sẽ trị bệnh ho ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định cách làm này là sai.

Trong lá hẹ có nhiều vitamin C nếu kết hợp với các khoáng chất và tính nhuận tràng mạnh trong mật ong sẽ khiến người dùng bị tiêu chảy, đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Lá hẹ - Ảnh minh họa: Internet

Nước sôi

Mật ong có chứa nhiều enzyme, vitamin và các khoáng chất. Nếu sử dụng nước sôi để pha mật ong, các thành phần dinh dưỡng sẽ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, làm thay đổi mùi vị và màu sắc. Bạn chỉ nên dùng nước 35 độ C để pha mật ong.

Nước sôi - Ảnh minh họa: Internet

Bột Sắn dây

Sắn dây là một loại bột uống rất mát cho cơ thể. Do củ sắn dây được coi là một trong những loại củ có giá trị lớn nhất, vừa ăn được lại vừa có tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Nhưng uống mật ong với bột sắn dây cực kì nguy hiểm, có thể gây hôn mê hoặc thậm chí tử vong.

Bột Sắn dây - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Mật ong có tác dụng làm mát. Hành tây chứa nhiều chất, đáp ứng axit hữu cơ và enzyme trong mật ong, sẽ tạo ra các phản ứng hóa học, tạo ra các chất độc hại và kích thích đường tiêu hóa, gây chướng bụng, tiêu chảy.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "mật ong kỵ gì?". Hãy nhớ không kết hợp những thực phẩm này với mật ong nhé.

Hành tây - Ảnh minh họa: Internet

Cua

Tuy không đến mức gây nên nhiều hệ quả xấu như cá chép nhưng cua cũng được đánh giá là một loại động vật không nên dùng chung với mật ong dù cho bất kỳ đối tượng nào.

Tính hàn của những con cua khi dùng chung với mật ong sẽ tạo nên phản ứng kích thích rất rõ. Triệu chứng thường thấy nhất khi dùng chung 2 nguyên liệu này với nhau chính là các biểu hiện kích thích đường ruột, gây nên chứng tiêu chảy ngay sau khi sử dụng.