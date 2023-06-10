Những công dụng 'thần kỳ' của trái vải đối với sức khỏe

Trái vải có đặc tính chống ung thư. Loại trái cây này chứa chất flavonoid giúp chống lại căn bệnh chết người như ung thư. Nó còn chứa flavones, quercitin và kaemferol là các hợp chất cực mạnh làm giảm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Trái vải có đặc tính ấn tượng giúp phòng chống ung thư vú.

100g vải tươi chứa khoảng 72mg vitamin C, chiếm 86% giá trị vitamin C cần thiết mỗi ngày. Dưỡng chất này không chỉ giúp cơ thể tăng sức đề kháng mà còn tốt cho da, xương và các mô.

Vải là nguồn cung dồi dào phốt pho và ma giê hỗ trợ xương chắc khỏe và các chất khoáng dẫn truyền như đồng và mangan giúp cải thiện tình trạng giòn xương. Cùng với đó, kẽm và đồng tăng cường hiệu quả của vitamin D, làm tăng sự hấp thụ can xi đồng nghĩa với việc duy trì sức khỏe của xương.

Theo các chuyên gia, nhờ có hàm lượng cao vitamin C nên vải thiều rất có ích cho những người bị cảm lạnh, sốt và đau cổ họng. Vải thiều còn giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn đúng cách để cơ thể hấp thu được các chất dinh dưỡng tốt nhất. Ăn loại quả này còn được cho là có khả năng giảm đau, ngăn ngừa chảy máu, chữa lành vết thương và kích thích sản sinh collagen.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa Polyphenol

Polyphenol trong quả vải là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng chống lại quá trình lão hóa, phòng ngừa ung thư và bệnh tim. Chất chống oxy hóa có hiệu quả để bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và stress oxy hóa.

Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra polyphenol trong vải còn hỗ trợ giảm cân và số đo vòng bụng. Đồng thời, hoạt chất này cũng giúp giảm mỡ nội tạng, chất béo xung quanh bụng của bạn.

Polyphenol trong vải góp phần ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh tim và điều trị tổn thương gan. Ngoài ra, chất này cũng giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường tuýp 2.

Vải có tác dụng chống lại quá trình lão hóa, phòng ngừa ung thư và bệnh tim - Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ đột quỵ

Hàm lượng cholesterol và natri không đáng kể trong quả vải giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ và các tình trạng sức khoẻ khác như tổn thương oxy hoá, viêm nhiễm, xơ vữa động mạch, tim mạch, huyết áp và các vấn đề nội mô. Sự phát triển của các mảng bám trong cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng đột quỵ hoặc đau tim. Với hàm lượng vitamin C cao trong vải thiều sẽ giúp bạn ngăn ngừa được những nguy cơ này.

Ngăn ngừa tình trạng táo bón

Chất xơ trong quả vải thiều giúp hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động khỏe mạnh hơn, rất hữu ích cho những người có chức năng ruột kém hoặc thường xuyên bị táo bón. Ngoài ra, ăn vải thiều cũng là một cách giúp bạn duy trì một trọng lượng khỏe mạnh và làm giảm các nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.