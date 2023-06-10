Những công dụng bất ngờ của quả đào, không phải ai cũng biết!

Dinh dưỡng 10/06/2023 12:37

Quả đào là loại trái cây phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về những công dụng 'thần kỳ' của quả đào.

Chống ung thư

Theo TS.Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, quả đào được xếp vào một trong những loại thực phẩm chống ung thư tốt nhất hiện nay. Polyphenol trong đào không chỉ làm chậm sự phát triển của ung thư vú mà còn tiêu diệt chính những tế bào ung thư đó mà không gây hại tới bất kỳ tế bào khỏe mạnh nào.

Axit caffeic, chất chống oxy hóa có rất nhiều trong quả đào, có thể ức chế ung thư biểu mô sợi. Đào cũng giúp làm chậm sự phát triển của bệnh ung thư đại trực tràng.

Trong y học cổ truyền, hạt đào (đào nhân) đã được sử dụng trong hàng nghìn năm để điều trị nhiều bệnh. Năm 2003, các nhà khoa học phát hiện ra các hợp chất trong hạt đào làm giảm sự phát triển của u nhú trên da và làm chậm quá trình các khối u lành tính phát triển thành ung thư.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu trên bệnh tiểu đường, cholesterol, viêm nhiễm và tăng cân cho thấy tác dụng của quả đào. Một nghiên cứu đã kiểm tra tác động của việc thay thế đồ uống có đường bằng nước ép đào tự nhiên chứa nhiều polyphenol và phát hiện ra rằng nó tác động đáng kể đến các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch.

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Quả đào bảo vệ sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe da và mắt

Quả đào có chứa beta-carotene, chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc giữ gìn sức khỏe mắt và ngăn ngừa tổn thương da, đồng thời duy trì vẻ ngoài trẻ trung bằng cách làm se khít lỗ chân lông.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một quả đào cỡ vừa chứa một lượng vừa đủ chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp thức ăn qua ruột của bạn, qua đó làm giảm nguy cơ táo bón. Hoa đào cũng cung cấp một số hợp chất giúp tăng cường sức khỏe ruột.

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Quả đà hỗ trợ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Duy trì cân nặng hợp lý

Ăn một quả đào bạn chỉ cần tiêu thụ ít hơn 60 calo, chúng cũng không có chất béo bão hòa, cholesterol hoặc natri.

Thêm vào đó, thực phẩm giàu chất xơ này còn đem đến cảm giác no lâu, bạn cần mất nhiều thời gian mới cảm thấy đói trở lại.

Tốt cho răng

Đào có thể giúp giữ cho răng của bạn khỏe mạnh nhờ chứa chất florua. Loại khoáng chất thường có trong kem đánh răng, giúp loại bỏ vi trùng trong miệng có thể gây sâu răng.

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Đào có công dụng tốt cho răng - Ảnh minh họa: Internet
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