Rau lang và những công dụng 'thần kỳ' đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 12/06/2023 10:21

Rau lang là thực phẩm dân dã, dễ chế biến. Tuy nhiên, ít ai biết đến những công dụng 'thần kỳ' của rau lang đối với sức khỏe.

Giàu chất chống oxy hóa

Theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện K), các chất đặc tính chống ôxy hóa trong rau khoai lang là nhờ các dẫn xuất của axit caffeoylquinic, quercetin, anthocyanin… Nghiên cứu trên sử dụng 200g rau khoai lang tím cho vận động viên trong 1-2 tuần giúp giảm quá trình ôxy hóa lipid và DNA, tăng glutathione trong máu, cải thiện khả năng chống ôxy hóa trong huyết tương.

Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ lá khoai lang có tác dụng hỗ trợ phòng các loại tế bào ung thư ruột kết, vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng và ung thư phổi. Cơ chế là nhờ các polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kì tế bào, cảm ứng gây chết tế bào, giảm tăng sinh thành mạch. IbACP là peptit 16 acid amin được tách chiết từ rau khoai lang cũng cho thấy có khả năng ức chế dòng ung thư tuyến tụy.

Hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch

Tại châu Phi và Indonesia, rau khoai lang còn được sử dụng làm bài thuốc truyền thống để điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Các hợp chất flavonoid và quercetin trong lá khoai lang làm giảm sự hấp thu acid béo trong ruột thông qua điều chỉnh các enzym khác nhau liên quan đến chuyển hóa lipid và sự biểu hiện của các yếu tố phiên mã liên quan đến tổng hợp chất béo trung tính và cholesterol. Quercetin còn giảm hoạt động của lipase tuyến tụy, ức chế sự hấp thu cholesterol và triglycerid thông qua chất vận chuyển cholesterol và acid béo ở biểu mô.

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Rau lang hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Rau lang chứa nhiều Vitamin B6, tác dụng tích cực đối với cơ thể như bảo vệ hệ thống miễn dịch, cân bằng nội tiết tố, điều trị các bệnh về thận, tim và rối loạn cảm xúc.

Ngăn ngừa bệnh trĩ

Trĩ là tình trạng người bệnh đi đại tiện rất khó chịu, thậm chí việc ngồi cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này có thể được ngăn ngừa nếu thường xuyên uống nước rau lang luộc, vì đây là một chất bôi trơn rất tốt trong hệ tiêu hóa.

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Rau lang ngăn ngừa bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Giải độc và thanh nhiệt

Rau lang có tác dụng tích cực trong việc làm mát và thanh nhiệt cho cơ thể. Không những thế đây còn là thực phẩm giàu chất diệp lục có khả năng làm sạch máu và loại bỏ bớt độc tố ở trong cơ thể.

Phòng ngừa đái tháo đường

Lá cây rau lang có đặc tính giảm đường huyết và đọt rau lang đỏ có chứa chất gần giống với insulin nên rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

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Rau lang phòng ngừa đái tháo đường - 
Ảnh minh họa: Internet 
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