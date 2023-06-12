Những công dụng đáng kinh ngạc của đậu bắp đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 12/06/2023 13:27

Đậu bắp là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Hỗ trợ giảm lượng cholesterol trong máu

Do trong thành phần của đậu bắp chủ yếu là chất xơ nên nó có khả năng ổn định lượng cholesterol trong máu. Chất xơ trong đậu bắp dễ dàng hòa tan trong nước nên khi đi theo đường ruột có sự kết hợp với cholesterol trong thức ăn khác, sẽ thải ra ngoài cùng các chất cặn bã. Từ đó, nồng độ cholesterol trong máu được giảm xuống, bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Giúp ngăn ngừa chứng táo bón

Đậu bắp giàu chất nhầy nên trong quá trình chuyển hóa những phân tử cholesterol cùng độc chất phát sinh được tống ra ngoài cơ thể qua đường bài tiết.

Do chứa hàm lượng nước cao, đậu bắp còn giúp cơ thể tránh được tình trạng táo bón và đầy hơi. Đậu bắp khi vào hệ tiêu hóa sẽ là "mảnh đất màu mỡ" cho những loại vi khuẩn có lợi (probiotics) và nó có thể sánh ngang tầm với sữa chua.

Những công dụng đáng kinh ngạc của đậu bắp đối với sức khỏe - Ảnh 1
Đậu bắp giúp ngăn ngừa chứng táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống loãng xương

Ăn đậu bắp thường xuyên còn giúp phòng chống được tình trạng loãng xương nhờ chất nhầy trong đậu bắp có khả năng bôi trơn các khớp xương. Vitamin K, Vitamin B9 của đậu bắp cũng giúp hạn chế được tình trạng mất canxi, vì thế khi sử dụng đậu bắp sẽ giúp xương chắc khỏe. Hàm lượng magie cao trong đậu bắp cũng giúp cải thiện tình trạng căng cơ bắp chân, bắp tay,...

Hỗ trợ phát triển thai nhi

Quá trình phát triển ống thần kinh, thai nhi cần nhiều các chất thuộc nhóm vitamin B và chất xơ. Vì vậy,  mẹ bầu nên duy trì sử dụng đậu bắp thường xuyên từ tháng thứ 4 trở đi để thai nhi phát triển khỏe mạnh. Chất nhầy và chất xơ trong đậu bắp còn giúp thai phụ hạn chế táo bón trong thai kỳ. 

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Đậu bắp hỗ trợ phát triển thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường

Đậu bắp chứa các chất như insulin có khả năng hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, giúp ích cho quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Uống nước ép đậu bắp có thể làm giảm lượng đường trong máu, chính vì vậy người bệnh mắc bệnh tiểu đường có thể bổ sung thêm đậu bắp vào thực đơn có thể kiểm soát tình trạng bệnh tiểu đường.

Giảm cân

Đậu bắp có hàm lượng chất xơ vô cùng dồi dào, bao gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ này rất có lợi cho công cuộc giảm cân. Cùng với ưu điểm lượng calories thấp khiến đậu bắp trở thành món ăn lý tưởng giúp kiểm soát cân nặng.

Những công dụng đáng kinh ngạc của đậu bắp đối với sức khỏe - Ảnh 3
Đậu bắp giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet
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