Những lưu ý khi ăn giá đỗ, kẻo 'rước họa' vào người

Những sai lầm khi ăn giá đỗ sau đây có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

Không xào giá đỗ cùng gan

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, không nên xào giá đỗ với gan, bởi chúng kỵ nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích, giá đỗ có rất nhiều vitamin C, nếu ta xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đỗ cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hoá và món ăn sẽ không còn chất dinh dưỡng.

Không xào giá đỗ cùng gan - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn giá đỗ sống

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, giá đỗ ngon nhưng có nguy cơ ngộ độc cao (chưa kể giá đỗ được ngâm ủ không đúng quy trình, không đảm bảo vệ sinh). Vì vậy, khi dùng giá nên chần qua nước sôi, rửa và ngâm nước sạch kèm theo ít muối.

Không nên ăn giá đỗ khi đang uống thuốc

Giá đỗ vốn có tính chất giải độc. Tuy nhiên, khi người bệnh đang uống thuốc, giá đỗ cũng giải luôn tác dụng của thuốc. Vì thế, nếu đang uống thuốc điều trị một căn bệnh nào đó thì không nên ăn giá đỗ gần với thời gian uống thuốc vì sẽ làm giảm tác dụng của thuốc chữa bệnh.

Không nên ăn giá đỗ khi đang uống thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn khi bụng đói

Rau giá đỗ có tính mát, lành, nhưng những người có biểu hiện chân tay lạnh thiếu lực, đau nhức chân tay, đi ngoài phân lỏng thì không nên ăn, vì với tính hàn trong giá đỗ, nếu ăn vào sẽ làm bệnh tình nặng thêm. Đặc biệt không ăn khi bụng đói vì sẽ không tốt cho dạ dày.

Không dùng giá đỗ quá thường xuyên

Giá đỗ bản chất là lành, sạch, nhưng hiện nay nhiều người sử dụng chất kích thích để tăng năng suất, nếu ăn quá nhiều, thường xuyên trong thời gian dài thì chất độc hại tích lũy với lượng đủ để gây hại.

Không dùng giá đỗ quá thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

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