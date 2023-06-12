Giá trị dinh dưỡng của quả ớt, không phải ai cũng biết

Ớt có một số đặc tính chữa bệnh, nó có thể giúp “đổ mồ hôi ngoài, long đờm, khử ẩm”. Theo giải thích của y học hiện đại, ớt có thể thúc đẩy lưu thông máu, cải thiện tê cóng, lạnh, đau đầu,

Các chị em có thể rất bất ngờ khi biết rằng ớt có thể làm đẹp da. Ớt có thể thúc đẩy sự tiết hormone, cải thiện tình trạng da. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm nhiều gia vị là một phần nguyên nhân của bệnh đậu mùa, gia tăng tình trạng tiêu cực của da, nhưng trên thực tế vấn đề không phải từ ớt.

Quả ớt giúp làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Nâng cao hệ miễn dịch cho sức khỏe

Có một số nghiên cứu đã phân tích về tính cay nóng của ớt cho thấy ớt có khả năng sát trùng khá cao. Hơn nữa những thực phẩm được thêm ớt sẽ lâu hỏng và hạn chế mức độ xâm nhập của vi khuẩn. Do vậy ớt được đưa vào nghiên cứu để khai thác triệt để công dụng nâng cao sức khỏe miễn dịch cho con người. Tuy rằng đây mới chỉ là kết quả trong thí nghiệm nhưng khi có đánh giá cụ thể sẽ được công bố và đưa vào ứng dụng nhiều hơn.

Giúp cân nặng được kiểm soát

Giảm cân là nhu cầu nâng cao sức khỏe của phái đẹp. Có nhiều nghiên cứu cho rằng, nhờ tính cay nồng mà khi ăn ớt nhiệt lượng trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt. Sự thiêu đốt đó sẽ khiến nhu cầu dùng nước tăng lên. Có lẽ vậy mà calo thừa được thúc đẩy chuyển hóa mạnh mẽ.

Khi ăn ớt kết hợp uống nước để giảm độ cay, cơ thể ngoài thiêu đốt calo còn tăng cảm giác no khiến cảm giác thèm ăn mất đi. Hơn nữa ớt cũng giúp khẩu vị cải thiện khiến thức ăn được chuyển hóa và cơ thể hấp thụ tốt hơn. Nhờ vậy mà ăn ớt cay sẽ làm tăng chức năng hoạt động của não bộ khiến cho hệ thần kinh phát tín hiệu đến thận. Khi thận được thông báo sẽ tiết dịch hỗ trợ vận động của cơ thể. Do vậy chất béo nhanh chóng bị dịch thận tiết ra thiêu đốt. Vì vậy mà các nghiên cứu đã hướng ớt đến ứng dụng giảm cân cho đối tượng có nhiều mỡ thừa và nguy cơ béo phì.

Quả ớt giúp cân nặng được kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet

Giúp kéo dài tuổi thọ

Theo báo cáo từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, bổ sung ớt trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư hoặc bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Báo cáo trên đã so sánh hồ sơ sức khỏe và chế độ ăn uống của hơn 570.000 người ở Mỹ, Ý, Trung Quốc và Iran. Đối tượng tham gia được phân loại theo chế độ ăn của người ăn thường xuyên, hiếm khi và không bao giờ ăn ớt.

Kết quả báo cáo từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ về việc ăn ớt như sau. So với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn ớt, phân tích cho thấy những người ăn ớt có:

Giảm 26% tỷ lệ tử vong do tim mạch

Giảm 23% tỷ lệ tử vong do ung thư

Giảm khoảng 25% tỷ lệ tử vong do những nguyên nhân khác

Một nghiên cứu khác đã chứng minh những người ăn ớt ít nhất 4 lần mỗi tuần trong 8 năm có tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ làm vậy.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Ớt không chỉ có công dụng tăng hương vị cho các món ăn. Các nghiên cứu cho thấy ớt còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Trên tạp chí khoa học Molecules năm 2016, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng capsaicin, hợp chất có trong quả ớt, có thể hoạt động như chất ngăn ngừa ung thư.

Ngoài ra, theo Đại học California, thành phần capsaicin trong ớt có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và ngăn chặn các mầm mống bệnh phát triển. Hợp chất này cũng đóng vai trò như một phương thuốc tự nhiên giúp kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt.