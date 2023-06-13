Những công dụng 'quý hơn vàng' của quả chuối đối với sức khỏe

Chuối rất giàu chất xơ hòa tan. Trong quá trình tiêu hóa, chất xơ hòa tan giúp hòa tan trong chất lỏng để tạo thành gel.

Theo Healthline, cùng với nhau, hai loại chất xơ này có thể điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn sau bữa ăn. Ngoài ra, chúng có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Chuối chưa chín cũng chứa tinh bột kháng mà cơ thể bạn không tiêu hóa được.

Điều này có nghĩa là mặc dù có hàm lượng carb cao hơn nhưng chuối sẽ không gây ra sự đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những người khỏe mạnh. Những người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn chuối, tuy nhiên không nên ăn nhiều trong một lần.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 3g chất xơ.

Tinh bột kháng, loại chất xơ có trong chuối chưa chín, là một loại prebiotic. Tại ruột già, prebiotic trở thành thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong ruột.

Hơn nữa, pectin - một loại chất xơ có trong cả chuối chín và chưa chín - có thể giúp ngăn ngừa táo bón và làm mềm phân. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm thậm chí còn đề xuất rằng pectin có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư ruột kết, mặc dù vẫn cần nghiên cứu trên người để xác nhận lợi ích này.

Chuối hỗ trợ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali là một khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim. Đặc biệt là trong kiểm soát huyết áp. Mặc dù đây là dưỡng chất quan trọng nhưng rất ít người quan tâm đến việc bổ sung đủ kali trong chế độ ăn uống.

Trong khi đó, chuối là nguồn kali dồi dào. Một quả chuối cỡ 118g có đến chứa 9% RDI kali. Chế độ ăn giàu kali giúp giảm huyết áp. Những người tiêu thụ nhiều kali có ít nguy cơ mắc bệnh tim hơn so với người ít tiêu thụ dưỡng chất này. Hơn nữa, chuối chứa một lượng vừa đủ magie, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Chống thiếu máu

Trong chuối có chứa nhiều chất sắt. Do đó, việc tiêu thụ chuối có thể kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu và giúp chống tình trạng thiếu máu. Thiếu máu là tình trạng suy giảm số lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố trong máu. Điều này dẫn đến các triệu chứng mệt mỏi, da xanh xao và khó thở.

Hơn nữa, lượng vitamin B6 có trong chuối điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn chuối cũng có thể hỗ trợ những người bị thiếu máu.

Chuối chống thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực

Chuối chứa Vitamin C, vitamin A giúp tăng cường thị lực cho mắt. Ngoài ra, Beta Caroten, Vitamin E trong chuối còn giúp chống oxy hóa và rất có lợi cho mắt. Cùng với đó, Lutein là chất giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Giải độc cơ thể

Chứa nhiều Pectin, chuối là phương pháp tự nhiên giúp giải độc cơ thể rất hiệu quả. Trong thực tế, Pectin giúp tăng bài tiết thủy ngân lên đến 150% trong vòng 24 tiếng khi ăn chuối. Nó còn giúp hạn chế hấp thụ chất béo và là cách giảm cân tuyệt vời từ thiên nhiên.