Những công dụng tuyệt vời của cây thì là, không phải ai cũng biết

Việc sử dụng thì là để làm tăng tiết sữa được sử dụng từ nhiều thế kỷ, và đến nay, nhiều bà mẹ vẫn dùng các loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để tăng tiết sữa.

Thì là có chứa thành phần giống như estrogen. Thành phần này hoạt động trong cơ thể cũng giống như estrogen. Nó sẽ kích thích việc tiết sữa ở dê và được các nhà nghiên cứu tin rằng có tác dụng tương tự đối với phụ nữ.

Các nghiên cứu khoa học gần đây chỉ ra rằng, các loại gia vị thông thường, bao gồm cả thì là và ớt đỏ có tác dụng chống lại bệnh tật và làm chậm quá trình phát triển của một số loại vi khuẩn nhất định có liên quan đến bệnh tả.

Thì là điều trị bệnh tả - Ảnh minh họa: Internet

Làm lành vết thương và vết côn trùng đốt

Trong y học cổ truyền, cây thì là là một loại cây truyền thống được sử dụng để làm lành vết thương hoặc các vết cắn có độc, cũng như để loại bỏ chất độc. Đó là bởi vì tinh dầu thì là được tin là có một số thành phần có thể kích thích liền da và thậm chí có thể làm liền các vết thương sâu bên trong.

Dùng làm xà phòng, nước hoa

Thì là có thể được chưng cất để tạo ra một loại dầu dễ bay hơi. Loại dầu này thường có mùi thơm dễ chịu và có thể dễ dàng hấp thu vào da. Điều này có nghĩa là, thì là là một nguyên liệu lý tưởng để sản xuất xà phòng và nước hoa. Thì là cũng có một hương vị dễ chịu và thường được dùng để làm giảm bớt mùi vị của thuốc.

Thì là dùng làm xà phòng, nước hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trị táo bón

Khi bị táo bón, đặc biệt đối với trẻ em còn nhỏ nếu không thể dùng thuốc, các bậc cha mẹ có thể cho trẻ ăn rau thì là thường xuyên. Đối với trẻ nhỏ có thể cho trẻ uống nước thì là hoặc trộn vào thức ăn 1-2 muỗng nước sắc từ lá thì là sẽ giúp trẻ ngăn ngừa chứng rối loạn tiêu hóa và giúp trẻ có giấc ngủ ngon hơn.

Giảm đau dạ dày

Hạt cây thì là giúp làm giảm các cơn đau liên quan đến hệ thống tiêu hóa, rất hữu ích cho những người mắc hội chứng về đường ruột. Đây cũng là một vị thuốc tuyệt vời để khắc phục các triệu chứng đau dạ dày và đầy hơi.