Có thể bạn chưa biết: Những công dụng đáng kinh ngạc của rau má đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 13/06/2023 15:06

Rau má là một loại rau rất quen thuộc. Song, không phải ai cũng biết về những công dụng tuyệt vời của rau má đối với sức khỏe.

Hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer

Hiện nay, rau má đang được nghiên cứu là có tiềm năng trong hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer giúp cải thiện trí não và chức năng thần kinh. Rau má đem lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ tế bào não khỏi bị thoái hóa và giúp chống lại vi khuẩn gây bệnh.

Một nghiên cứu trên chuột năm 2012 cho thấy chiết xuất từ rau má mang lại hiệu quả tích cực trên những con chuột mắc bệnh Alzheimer.

Giảm lo lắng và căng thẳng

Thành phần triterpenoid trong rau má có khả năng giảm lo lắng và căng thẳng giúp tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn.

Trong một nghiên cứu năm 2016, người ta sử dụng chiết xuất rau má trên những con chuột bị căng thẳng do thiếu ngủ. Kết quả cho thấy hành vi căng thẳng của những con chuột này được cải thiện đáng kể.

Có thể bạn chưa biết: Những công dụng đáng kinh ngạc của rau má đối với sức khỏe - Ảnh 1
Rau má giúp giảm lo lắng và căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ chất lượng rất quan trọng đối với sức khỏe của não. Việc thiếu ngủ có thể gây ra mệt mỏi về tinh thần, gây mất trí nhớ ngắn hạn và làm mất sự tập trung của bạn.

Triệu chứng này được gây ra do lo lắng, căng thẳng và trầm cảm. Nhưng nếu sử dụng thuốc ngủ sẽ gây ảnh hưởng đến trí nhớ và dẫn đến nhiều bệnh khác.

Rau má sẽ là một phương thuốc tự nhiên và an toàn được sử dụng để cải thiện giấc ngủ.

Chữa mụn nhọt

Rau má có tính mát và các thành phần trong rau má giúp chữa mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa.

Cách làm: Rau má rửa sạch, giã nhỏ trộn đều với ít muối rồi đắp lên chỗ mụn nhọt, đắp 2 lần một ngày cho đến khi khỏi. Hoặc xay rau má tươi vắt lấy nước uống hoặc bôi vùng bị rôm sẩy mẩn ngứa.

Có thể bạn chưa biết: Những công dụng đáng kinh ngạc của rau má đối với sức khỏe - Ảnh 2
Rau má chữa mụn nhọt - Ảnh minh họa: Internet

Phục hồi vết thương

Vốn được dùng để trị các vết thương nhẹ, rau má có chứa các hóa chất được gọi là triterpenoids được cho là có tác dụng đẩy nhanh tốc độ hồi phục, tăng các chất chống oxy hóa ở vùng da bị thương, giúp da khỏe mạnh và tăng cường lưu thông máu huyết đến vùng cơ thể bị thương.

Một nghiên cứu vào năm 2006 đã thử nghiệm tác dụng hồi phục của rau má đối với các vết thương ở chuột. Kết quả cho thấy các vết thương được điều trị bằng chiết xuất lá rau má hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với các vết thương không được chữa trị. Dù vẫn còn thiếu các thử nghiệm trên người nhưng bằng chứng này có vẻ đã củng cố cách dùng truyền thống của rau má: một loại thảo dược trị thương.

Thanh lọc cơ thể

Từ bao đời nay người ta đã dùng rau má như một loại thuốc lợi tiểu nhẹ. Do đó rau má có thể kích thích cơ thể thải ra các độc tố, muối, nước và thậm chí là chất béo dư thừa trong cơ thể qua đường tiểu. Quá trình thanh lọc cơ thể này giúp giảm bớt áp lực đối với thận và nhìn chung giúp thải độc tố nhanh chóng đồng thời vẫn giữ cơ thể khỏe mạnh và cân bằng dịch.

Có thể bạn chưa biết: Những công dụng đáng kinh ngạc của rau má đối với sức khỏe - Ảnh 3
Rau má giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet
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