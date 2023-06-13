Điểm danh 6 công dụng 'thần kỳ' của thanh long đối với sức khỏe

Thanh long là loại trái cây ngọt mát, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe chúng ta.

Chống lão hóa Chất chống oxy hóa rất cần thiết trong việc đem lại cho bạn làn da luôn căng đầy và săn chắc. Chất này giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể – nguyên nhân gây ra các căn bệnh như ung thư. Vậy trong thanh long có chất gì? Thanh long có chất chống oxy hóa là polyphenol, carotenoid và vitamin C. Loại trái cây này là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào vì nó chứa rất nhiều vitamin C. Thậm chí, bạn có thể đắp mặt nạ thiên nhiên từ thanh long với mật ong thay cho các loại mặt nạ chống lão hóa.

Giúp ngăn ngừa ung thư Ăn thanh long có tác dụng gì? Ngoài vitamin C, quả thanh long còn chứa nhiều carotene – chất có khả năng chống lại tế bào sản sinh ung thư bao gồm cả việc giảm khối u ung thư. Hơn nữa, lycopene – chất tạo màu đỏ cho loại quả này được chứng minh có tác dụng làm chậm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Thanh long giúp ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet Thải độc cơ thể Quả thanh long còn chứa một lượng lớn chất albumin thực vật mà các loại rau củ quả thông thường khác ít khi có. Loại chất này sẽ giúp đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài cũng như có ích cho dạ dày của bạn.

Làm trắng da hiệu quả Với lượng chất xơ, vitamin C dồi dào có trong mỗi quả thanh long sẽ giúp loại bỏ các gốc oxy tự do, mà còn có thể giúp các chị em làm trắng da, làm đẹp da hiệu quả. Chính vì thế thanh long thường được dùng để làm mặt nạ. Mặt nạ thanh long ngoài việc dưỡng trắng da còn thể trị mụn, giảm sạm nám da cực kỳ hiệu quả. Thanh long làm trắng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Ngừa táo bón Chất xơ trong thanh long sẽ giúp bạn phòng ngừa táo bón hiệu quả. Ăn thanh long sau mỗi bữa ăn sẽ giúp bạn tiêu hóa dễ dàng, từ đó cải thiện chứng táo bón, nếu ăn thanh long thường xuyên một thời gian, chúng sẽ bị "xóa sổ". Giảm ho và suyễn Thanh long có tính chống viêm nên rất tốt trong điều trị ho và suyễn. Người ta thường dùng hoa thanh long hãm trà uống để trị ho. Hoặc có thể dùng hoa thanh long nấu canh với thịt cũng có tác dụng trừ ho, bổ phế. Thanh long giúp giảm ho và suyễn - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi dùng bột sắn dây, không phải ai cũng biết Bột sắn dây là món giải khát từ thiên nhiên. Thế nhưng, ít ai biết rằng việc dùng sai cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta.

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