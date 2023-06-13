Những lưu ý khi dùng bột sắn dây, không phải ai cũng biết

Công dụng của bột sắn dây phổ biến nhất là hỗ trợ thải độc. Uống bột sắn dây giúp làm hạ huyết áp, chống loạn nhịp tim và hỗ trợ giải độc hiệu quả. Không chỉ vậy, bột sắn dây còn có tác dụng như một phương pháp giúp điều trị chứng nghiện rượu. Bột sắn dây có thể hạn chế lượng rượu hấp thu vào cơ thể, làm giảm cơn say rượu và bảo vệ gan.

Uống bột sắn dây có tác dụng gì? Tinh bột nguyên chất từ sắn dây còn giúp bạn giải tỏa cơn khát và chống mệt mỏi hiệu quả đấy. Lấy một ít bột sắn dây cho thêm một ít đường và pha cùng với nước sôi để nguội, khuấy đều và uống vào mùa hè hoặc khi đi đường dài hay những lúc làm việc vất vả. Ly bột sắn dây lúc này giúp bạn chống được cơn say nắng, giảm đau đầu và đỡ mệt đấy.

1.3 Giúp cải thiện tiêu hóa

Tinh bột từ sắn dây còn giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa ở người bệnh bị viêm loét dạ dày. Khi tinh bột vào cơ thể sẽ giúp trung hòa lượng axit còn trong dạ dày, làm cho người bệnh cảm thấy dễ chịu và ăn uống ngon miệng hơn.

Những lợi ích đối với sức khỏe khi uống bột sắn dây - Ảnh minh họa: Internet

2. Những lưu ý khi dùng bột sắn dây

2.1 Không nên uống bột sắn dây sống

Hầu hết các loại bột sắn dây bày bán trên thị trường đều được chế biến thủ công, không qua khử trùng hay đạt tiêu chuẩn chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nào. Quá trình tinh lọc bột sắn chắc chắn không thể tránh khỏi việc lẫn tạp chất, bụi bẩn và kể cả các loại vi trùng.

Chính vì thế, nên uống bột sắn dây pha với nước sôi hoặc nấu thành chè trên bếp để đảm bảo nhiệt độ sôi có thể tiêu diệt những mầm bệnh gây hại cho đường ruột cho các thành viên trong gia đình bạn, nhất là các đối tượng trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Không nên uống bột sắn dây sống - Ảnh minh họa: Internet

2.2 Không uống khi cơ thể bị lạnh

Bột sắn dây rất tốt cho sức khỏe, nhất là công dụng giải nhiệt cơ thể. Nhưng thực phẩm thiên nhiên này lại có tính hàn, không phù hợp cho người đang bị lạnh, mệt mỏi, bị tụt huyết áp,... vì khi sử dụng sẽ khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng hơn.

2.3 Không dùng quá nhiều

Trên thực tế, bất cứ loại thực phẩm nào khi sử dụng quá nhiều cũng đều sẽ không tốt cho sức khỏe và bột sắn dây cũng vậy. Vì thế, một người khỏe mạnh bình thường không nên uống quá 1 ly bột sắn dây mỗi ngày.

Cách uống bột sắn dây tốt nhất là nên uống chín, không thêm đường hoặc thêm rất ít đường. Nhiệt độ cao sẽ giúp thành phần tinh bột phức tạp trong sắn dây được phân cắt thành nhiều đoạn nhỏ, giúp sắn dây khi uống vào sẽ dễ hấp thụ hơn. Nhờ vậy, dày cũng hoạt động tốt hơn, tránh bị đầy bụng, chướng hơi hay khó tiêu.