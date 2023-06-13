Quả lựu 'vừa ngon vừa tươi mát' nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người

Dinh dưỡng 13/06/2023 16:08

Quả lựu là một loại trái cây có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng ăn được loại quả này.

1. Hàm lượng dinh dưỡng của quả lựu

Một quả lựu (282g) cung cấp 234 calo, 4,7g protein, 52,7g carbohydrate và 3,3g chất béo. Hạt lựu là một nguồn chất xơ rất tốt và giàu kali, phốt pho, magiê và canxi.

Với hàm lượng polyphenol dồi dào, lựu mang lại nhiều lợi ích tiềm năng vì đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của các vi chất dinh dưỡng này. Dinh dưỡng từ quả lựu có thể giúp điều trị các yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh, bao gồm tăng huyết áp, cholesterol cao, stress oxy hóa, tăng đường huyết và các dấu hiệu viêm.

Quả lựu chứa một lượng chất chống oxy hóa khá lớn, có thể gấp ba lần chất lượng chống oxy hóa có trong trà xanh hoặc rượu vang đỏ. Các hợp chất sinh học có hoạt tính chống oxy hóa được tìm thấy trong lựu đạn, anthocyanin, tanin thủy phân.

Quả lựu 'vừa ngon vừa tươi mát' nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 1
Quả lựu rất giàu dinh dưỡng - Ảnh: Internet

2. Những công dụng tuyệt vời của quả lựu

- Chất chống oxy hóa trong lựu có thể bảo vệ bạn khỏi ung thư: Mặc dù không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa ung thư, nhưng ăn thực phẩm có chất chống oxy hóa là một biện pháp dễ dàng bạn có thể thực hiện để giữ cho mình khỏe mạnh. Các polyphenol hoạt tính sinh học và các chất phytochemical khác trong lựu là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi stress oxy hóa, chống lại các gốc tự do có thể gây ung thư, ngăn ngừa và sửa chữa các tổn thương ADN có thể dẫn đến ung thư, theo Healthgrades.

- Quả lựu thúc đẩy tế bào ung thư tuyến tiền liệt chết nhanh hơn: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả lựu có lợi cho nam giới đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nước ép lựu ngăn chặn sự lây lan của ung thư và đẩy nhanh quá trình chết của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Các nghiên cứu khác tập trung vào ung thư vú, ruột kết và phổi cũng chỉ ra rằng lựu và nước ép lựu có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người, vì hầu hết các nghiên cứu đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm và trên động vật.

Quả lựu 'vừa ngon vừa tươi mát' nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 2
Quả lựu thúc đẩy tế bào ung thư tuyến tiền liệt chết nhanh hơn - Ảnh: Internet

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Nghiên cứu phát hiện các hợp chất chống oxy hóa trong hạt lựu như axit ellagic và anthocyanins có thể giảm huyết áp, giảm mức cholesterol xấu, cải thiện mức cholesterol “tốt”, dẫn đến ít mảng bám tích tụ trong động mạch làm làm tắc nghẽn mạch máu. Một nghiên cứu nhỏ được báo cáo trên Tạp chí Tim mạch Mỹ đã chỉ ra rằng uống một ly nước ép lựu mỗi ngày có thể làm giảm bớt sự suy giảm lưu lượng máu qua các động mạch đến tim.

- Bảo vệ não: Các chất chống oxy hóa trong nước ép và nồng độ cao của chúng được cho là có tác dụng ngăn chặn sự tiến triển của bệnh Alzheimer và bảo vệ trí nhớ. Nghiên cứu cũng đã phát hiện, bà bầu được bổ sung nước ép lựu, có tác dụng bảo vệ thần kinh của thai nhi. Các nhà nghiên cứu Harvard đã báo cáo nước ép lựu giúp giảm nguy cơ tổn thương não ở trẻ chậm phát triển.

3. Những đối tượng không nên ăn quả lựu

Mặc dù cực kỳ tốt cho sức khỏe nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng không phải ai cũng có thể ăn quả lựu. Cụ thể những đối tượng sau đây nên tránh loại quả này:

- Những người bị bệnh viêm dạ dày.

- Những người bị sâu răng hay gặp các vấn đề về răng miệng. Nếu vẫn muốn thưởng thức loại quả này, sau khi ăn bạn phải đánh răng ngay lập tức.

Quả lựu 'vừa ngon vừa tươi mát' nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 3

Trẻ em cũng hạn chế ăn lựu, nếu ăn nhiều sẽ gây nóng trong người - Ảnh: Internet

- Bệnh nhân cúm.

- Trẻ em cũng hạn chế ăn lựu, nếu ăn nhiều sẽ gây nóng trong người.

- Bệnh nhân bị đái tháo đường: Tuy quả lựu có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu, nhưng không phải là loại quả lý tưởng để ăn thường xuyên.

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