Đặng Siêu, Lộc Hàm, Trương Nhược Quân: Mỹ nam Cbiz có tướng phong lưu nhưng khi yêu vẫn là kẻ si tình!

Trong dịp kỷ niệm 12 năm kết hôn, diễn viên Tôn Lệ từng đăng tải một bài viết dài chia sẻ cảm xúc về cuộc sống hôn nhân của mình, nữ diễn viên tâm sự: "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và anh Đặng. Tôi làm việc ở Ôn Châu còn anh ấy đang chăm sóc con cái tại Thượng Hải. Chúng tôi sẽ đổi ca cho nhau trong một tháng, đây là thỏa thuận ngầm mà cả hai đã đạt được trong 12 năm chung sống".

Những dòng tâm sự của Tôn Lệ đã hé lộ một phần bí quyết hôn nhân viên mãn của cô và Đặng Siêu. Nếu như các cặp đôi nổi tiếng khác chia tay vì "không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân" thì Tôn Lệ và Đặng Siêu lại cùng nhau nhường nhịn, bù đắp những phần thiếu xót để "giữ lửa" hôn nhân.

Cuộc sống hôn nhân của Đặng Siêu cùng vợ Tôn Lệ luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì cách cả hai thấu hiểu và cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình. Cả hai cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội.

2. Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân

Năm 2010, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân có một cuộc gặp gỡ định mệnh, những tưởng chỉ xảy ra trong các bộ phim thần tượng kinh điển. Khi cả hai còn chưa nổi tiếng, Đường Nghệ Hân lái xe và có va chạm nhẹ với xe của Trương Nhược Quân ngay tại đèn giao thông ngã tư.

Hình ảnh cô gái trẻ với nụ cười ngọt ngào đã khiến Trương Nhược Quân xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, khi tham gia một sự kiện chung, Trương Nhược Quân đã tiến đến chủ động bắt chuyện, giúp cho mối quan hệ của cả hai bắt đầu.

Trong khoảng thời gian Trương Nhược Quân tham gia “Hoa Tỷ Đệ”, khi ghi hình tại nhà của Trương Nhược Quân, khán giả tinh ý nhanh chóng nhận ra phía góc nhà của anh có dựng một cột đèn giao thông càng chắc chắn tình cảm của chàng trai này đúng là kiểu mẫu "yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

Đến tháng 8/2017, cả hai đăng tải bức hình thơm má ngọt ngào, chính thức công khai hẹn hò. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Đường Nghệ Hân vô tình 2 lần dính vào scandal không đáng có, nhưng trong cả 2 lần, Trương Nhược Quân luôn mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ bạn gái.

Tháng 6/2019, Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân chính thức nên duyên vợ chồng cùng hôn lễ cổ tích được tổ chức trong một lâu đài cổ tại Ireland thơ mộng. Lễ kết hôn của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân được tổ chức kín đáo với số lượng khách mời hạn chế. Đám cưới lãng mạn như cổ tích nhưng không quá ồn ào, không tiệc tùng xa hoa đã tạo được cảm tình với công chúng.

Được biết, trên váy cưới của Đường Nghệ Hân có dòng chữ "Love you as love life" và "Love life as love you", đồng thời đây là cũng là hình xăm đôi trên mắt cá chân của cả hai.

Cả hai cứ thế lặng lẽ, bình yên bên nhau hơn 1 thập kỷ. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân đã có với nhau một cô công chúa vô cùng đáng yêu, lém lỉnh nhưng tình cảm của họ vẫn mặn nồng như thuở ban sơ.

3. Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai chuyện tình cảm vào tháng 10/2017. Kể từ lúc chính thức công khai hẹn hò, Quan Hiểu Đồng liên tục phải gánh chịu những ý kiến chê bai, miệt thị mình. Thậm chí một bộ phận khán giả còn cho rằng nữ diễn viên đang cố gắng "ké nhiệt" sự nổi tiếng của bạn trai. Sự chênh lệch địa vị của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm trong Cbiz đã khiến cô chịu áp lực không nhỏ từ dư luận.

Thời điểm đó Lộc Hàm là một trong "tứ đại lưu lượng" cùng 3 sao nam đình đám khác là Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, còn Quan Hiểu Đồng là diễn viên trẻ xuất thân từ diễn viên nhí. Lúc này, nhiều người hâm mộ quá khích của Lộc Hàm liên tục gây sức ép đến chuyện tình cảm của cả hai như: cắt cổ tai, nhảy lầu tự tử, đăng bài kèm hashtag “Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng bao giờ chia tay” chỉ để hai người nhanh chóng chia tay.

Nam diễn viên dù mất rất nhiều người hâm mộ, bất chấp rời xa danh vọng đỉnh lưu Cbiz chỉ để bên Quan Hiểu Đồng. Thời điểm mới công khai, dù bị người hâm mộ phản đối gay gắt nhưng Lộc Hàm đi đâu cũng đưa Quan Hiểu Đồng đi theo. Bất chấp ồn ào về những tin đồn chia tay, cả hai vẫn bền bỉ bên nhau suốt những năm tháng qua, yêu nhau trong sóng gió của dư luận.

Hiện tại, Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhìn màn ảnh Hoa ngữ, chuyện tình yêu đầy sóng gió của cả hai được xem là hiếm hoi của giới Cbiz. Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng được ngưỡng mộ không những chỉ vì tình yêu của cả hai giành cho nhau mà còn ở sức mạnh tinh thần và dũng khí bước qua hàng ngàn chỉ trích của dư luận.

Tình yêu không dùng lời nói, chỉ dùng hành động để bảo vệ bạn gái của Lộc Hàm cũng khiến nhiều người cảm động. Hiện tại, nam idol chỉ còn thiếu một đám cưới đúng nghĩa dành cho bạn gái của mình.