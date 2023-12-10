Tạ Đình Phong và Đặng Siêu cùng chung khung hình, vẻ ngoài lẫn khí chất ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 10/12/2023 15:30

Khi nói đến những đóng góp của Tạ Đình Phong và Đặng Siêu cho ngành giải trí Hoa ngữ, cả hai đều không ai sánh kịp.

Xuất hiện trong sự kiện công chiếu phim mới ra mắt, hình ảnh Tạ Đình Phong và Đặng Siêu ở chung một khung hình đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng.

Về phần Tạ Đình Phong, anh là người đa tài cả về âm nhạc lẫn diễn xuất và nấu ăn, lại sở hữu vẻ điển trai khiến các fan nữ si mê. Ở tuổi 43, Tạ Đình Phong vẫn trẻ trung và phong độ. Khi nhìn Đặng Siêu ở bên cạnh Tạ Đình Phong, người đàn ông 44 tuổi này hoàn toàn trông già hơn đồng nghiệp. Nhiều cư dân mạng cũng đưa ra những bình luận sôi nổi. Có sự chênh lệch điểm số lớn giữa hai nghệ sĩ dù họ chỉ hơn nhau 1 tuổi. 

Tạ Đình Phong và Đặng Siêu cùng chung khung hình, vẻ ngoài lẫn khí chất ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1Tạ Đình Phong và Đặng Siêu cùng chung khung hình, vẻ ngoài lẫn khí chất ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2

Tạ Đình Phong là một ngôi sao đa tài được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nam tài tử luôn đi theo con đường thần tượng. Một mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió, mặc áo vest lộ cơ thể cơ bắp gợi cảm có thể thu hút một nhóm fan nữ trẻ tuổi. Kiểu người này trên thực tế cũng là một tay chơi và có thể thu hút phụ nữ xung quanh mình. Nhìn Đặng Siêu bên cạnh, lại khác. 

Tạ Đình Phong hiện đang hẹn hò và sống cùng Vương Phi, có thể nói anh đang vẫn ở giai đoạn tận hưởng tình yêu thay vì hôn nhân. Dù đã 43 tuổi nhưng Tạ Đình Phong vẫn không thể cưỡng lại trái tim của mình.

Tạ Đình Phong và Đặng Siêu cùng chung khung hình, vẻ ngoài lẫn khí chất ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3

Đặng Siêu và Tôn Lệ được mệnh danh là "cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí", và sự kết hợp của họ quả là ăn ý. Đặng Siêu là một ngôi sao điện ảnh trẻ hài hước, và Tôn Lệ là một nữ diễn viên quyền lực. Để theo đuổi Tôn Lệ, Đặng Siêu đã tìm mọi cách để lấy lòng cô bằng mọi giá. Anh bày tỏ tình yêu của mình với Tôn Lệ bằng nhiều cách khác nhau.

Sau khi cả hai hẹn hò, Tôn Lệ đã chọn công khai mối quan hệ của họ. Kể từ đó, họ bắt đầu cuộc sống công khai thể hiện tình cảm. Mối quan hệ thẳng thắn, không nao núng này đã chiếm được cảm tình của nhiều người hâm mộ.

Tạ Đình Phong và Đặng Siêu cùng chung khung hình, vẻ ngoài lẫn khí chất ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4

Kể từ khi kết hôn, cả Đặng Siêu và Tôn Lệ đều có những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Diễn xuất xuất sắc của Tôn Lệ trong bộ phim truyền hình "Hậu cung Chân Hoàn truyện" đã giành được nhiều giải thưởng trong nước, và Đặng Siêu cũng đã thể hiện tốt trong nhiều bộ phim truyền hình.

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