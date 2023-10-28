Tạo hình tả tơi, Tạ Đình Phong vẫn 'gây sốt' với nhan sắc bất biến sau gần 30 năm, không hề 'lếp vế' bên Lưu Đức Hoa

Sao quốc tế 28/10/2023 14:14

Vừa qua, loạt hình ảnh hậu trường của Nộ Hỏa Man Diên đã thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ khi cho thấy tạo hình cuốn hút của Tạ Đình Phong.

Quay phim giữa trung tâm sầm uất của Hồng Kông (Trung Quốc), Tạ Đình Phong trở thành tâm điểm bởi tạo hình phong trần, đầy nam tính. Anh mặc chiếc áo thun 3 lỗ màu đỏ, để đầu tóc và râu ria xồm xoàm nhưng cũng không che giấu nổi gương mặt điển trai đã làm nên thương hiệu suốt nhiều năm.

Trong cảnh quay, Tạ Đình Phong cho thấy hình ảnh bụi bặm, bất cần, trong tay còn có khẩu súng đại liên to lớn và sẵn sàng triệt hạ bất kì kẻ nào ngáng đường anh. Hình ảnh siêu ngầu của Tạ Đình Phong thu hút đông đảo khán giả đến xem. Ngoài ra, những khoảnh khắc anh chụp ảnh cùng đàn anh lẫn đàn em trong nghề cũng thu hút sự chú ý.

Tạo hình tả tơi, Tạ Đình Phong vẫn 'gây sốt' với nhan sắc bất biến sau gần 30 năm, không hề 'lếp vế' bên Lưu Đức Hoa - Ảnh 1Tạo hình tả tơi, Tạ Đình Phong vẫn 'gây sốt' với nhan sắc bất biến sau gần 30 năm, không hề 'lếp vế' bên Lưu Đức Hoa - Ảnh 2Tạo hình tả tơi, Tạ Đình Phong vẫn 'gây sốt' với nhan sắc bất biến sau gần 30 năm, không hề 'lếp vế' bên Lưu Đức Hoa - Ảnh 3

Bên cạnh đó, khi đứng cạnh hậu bối 9X Thử Sa hay Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong không hề kém cạnh chút nào.

 

Hiện tại, nội dung của Nộ Hỏa Man Diên vẫn được giấu kín, song HK01 dự đoán đây sẽ tiếp tục là dự án điện ảnh bùng nổ về thế giới ngầm, đậm chất hành động. Sau màn hợp tác với Trương Học Hữu trước đó trong Mặt Trận Hải Quan, Tạ Đình Phong có cơ hội làm việc với Lưu Đức Hoa, cho thấy sự tin tưởng của các Thiên vương dành cho siêu sao đa tài này.

Tạo hình tả tơi, Tạ Đình Phong vẫn 'gây sốt' với nhan sắc bất biến sau gần 30 năm, không hề 'lếp vế' bên Lưu Đức Hoa - Ảnh 4Tạo hình tả tơi, Tạ Đình Phong vẫn 'gây sốt' với nhan sắc bất biến sau gần 30 năm, không hề 'lếp vế' bên Lưu Đức Hoa - Ảnh 5

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi, có khả năng sáng tác ca khúc, từng nhiều lần thắng giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại các giải thưởng làng nhạc Hoa ngữ. Đình Phong còn nổi tiếng với phim Bản sắc nam nhi, Viên đạn biến mất, Vô cực, Tân Thiếu Lâm Tự, Tân câu chuyện cảnh sát, Phong Vân 2, Nộ hỏa.

Tạo hình tả tơi, Tạ Đình Phong vẫn 'gây sốt' với nhan sắc bất biến sau gần 30 năm, không hề 'lếp vế' bên Lưu Đức Hoa - Ảnh 6

Gần đây, cụm từ khóa "Tạ Đình Phong, Vương Phi chia tay" gây chú ý hàng đầu trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người chia sẻ bài viết nói hai người chấm dứt 9 năm yêu đương, hiện Tạ Đình Phong chuyên tâm công việc còn Vương Phi muốn sống tĩnh lặng.

Xôn xao tin Vương Phi mang thai đứa con thứ ba, cha nhóc tỳ là Tạ Đình Phong

Xôn xao tin Vương Phi mang thai đứa con thứ ba, cha nhóc tỳ là Tạ Đình Phong

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao trước thông tin Vương Phi mang thai đứa con thứ ba, đồng thời không ít người cho rằng Tạ Đình Phong là cha của đứa bé.

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