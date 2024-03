Âu Dương Na Na bị chê “vịt mà đòi hóa thiên nga” khi vào vai đại mỹ nhân trong Vĩnh An Mộng

Ngày 28/2, dự án cổ trang Vĩnh An Mộng lên sóng khiến khán giả “đỡ không kịp”. Màn kết hợp của Từ Chính Khê và “công chúa cello” nức tiếng Cbiz Âu Dương Na Na được ai nấy trông chờ, song thực tế lại không ấn tượng. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời phàn nàn dưới phần bình luận về tạo hình kém sắc, gây thất vọng của nữ chính.

Từ đầu năm 2024 đến nay, mảng phim cổ trang Hoa ngữ chưa có tác phẩm nào nổi trội. Đáng tiếc, Vĩnh An Mộng với diễn xuất của Âu Dương Na Na và Từ Chính Khê mới lên sóng gần đây cũng không thể trở thành điểm sáng.

Được biết, Vĩnh An Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Nhân vật nữ chính Thẩm Chân được miêu tả là thiếu nữ xinh đẹp nhất thành Trường An. Hành trình của cô trong phim không phải tìm ý trung nhân, mà là dùng nhan sắc và trí tuệ của mình để phá án, hy vọng giải oan cho người cha đã khuất của mình.