Người phụ nữ nhập viện cấp cứu do ăn mít mật, nguyên nhân gây bất ngờ

Rạng sáng 25/6/2023, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau quặn, bụng chướng, buồn nôn. Qua thăm khám và kết quả chụp CT ổ bụng xác định chẩn đoán tắc ruột do bã thức ăn (nghĩ đến do ăn mít).

Thạc sĩ Bác sĩ Trần Thanh Tùng – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp chia sẻ: Với phương pháp phẫu thuật mở ổ bụng nhằm tiếp cận và giải phóng vùng bị tắc ruột do bã thức ăn. Khối thức ăn khiến đoạn ruột bị tắc đóng đặc, chặn lưu thông bình thường của đường tiêu hóa. Sau gần 2 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy hoàn toàn bã thức ăn, tạo lại sự lưu thông của đường tiêu hóa.

Khối bã thức ăn được giải phóng khỏi cơ thể - Ảnh: Kinh Tế Đô Thị

Đáng lưu ý, bệnh nhân này từng phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư dạ dày 2 năm trước. Do đó, khả năng co bóp, nghiền nát thức ăn của dạ dày không hiệu quả, khi ăn nhiều thực phẩm có chất xơ như mít, măng… đã tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa, kết quả là bã thức ăn bị đẩy xuống ruột non gây ứ đọng và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột.

Nguyên nhân bị tắc ruột do bã thức ăn?

Sở dĩ bã thức ăn có thể khiến cho người bệnh bị tắc ruột là vì chúng có quá nhiều sợi dai, xơ và khó tiêu hóa, gặp thêm trường hợp người bệnh bị giảm độ toan dịch vị, thiểu năng ngoại tiết tụy, viêm xơ tụy, suy tụy hay không nhai được do đau răng, rụng răng... thì việc tiêu hóa sẽ càng gặp khó khăn và khiến cho chúng dễ tích tụ tạo thành một khối gây tắc ruột.

Sở dĩ bã thức ăn có thể khiến cho người bệnh bị tắc ruột là vì chúng có quá nhiều sợi dai, xơ và khó tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu tắc ruột do bã thức ăn?

Một vài triệu chứng cơ năng cảnh báo tắc ruột do bã thức ăn mà người bệnh có thể gặp phải bao gồm:

Đau bụng: Bất kỳ bệnh nhân nào bị tắc ruột do bã thức ăn đều có biểu hiện đau bụng xảy ra đột ngột hoặc dữ dội, cường độ đau ngày càng tăng, điểm đau khu trú trên rốn, quanh rốn bên trái hoặc bên phải bụng, vùng chậu rồi lan tỏa nhanh chóng ra toàn bụng

Đau bụng dữ dội, đau quặng nhưng không đi ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn, nôn: Khi bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn thì dễ xác định nhưng có khi bệnh nhân không nôn mà chỉ buồn nôn nên thường có tâm lý chủ quan. Kèm theo dấu hiệu buồn nôn thì người bệnh còn có thể xuất hiện các cơn đau do tăng nhu động và phản nhu động. Đối với người bị tắc ruột do bã thức ăn thì chất nôn lúc đầu là thức ăn, sau đến dịch mật và dịch tiêu hoá. Trong trường hợp nôn ra phân có nghĩa là tắc ruột đã để quá muộn, đồng thời, tình trạng nôn muộn thường đi kèm với triệu chứng trướng bụng;

Bí trung đại tiện: Triệu chứng này thể hiện ngưng trệ lưu thông các chất trong lòng ruột, bí trung đại tiện cũng là triệu chứng lâm sàng quyết định để chẩn đoán bị tắc ruột nhưng cũng lại khó xác định nhất, vì là dấu hiệu chủ quan mà nhiều khi bị bỏ qua.