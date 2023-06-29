Người phụ nữ nhập viện cấp cứu do ăn mít mật, nguyên nhân gây bất ngờ

Sức khỏe 29/06/2023 09:35

BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết vừa cấp cứu cho một bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng bụng chướng và đau do ăn mít mật.

Theo thông tin ghi nhận từ Kinh Tế Đô Thị, nữ bệnh nhân 40 tuổi (địa chỉ tại Việt Trì – Phú Thọ) có tiền sử ung thư dạ dày, từng điều trị hóa chất một đợt rồi từ chối điều trị, chuyển sang chế độ thực dưỡng và gần đây có ăn mít mật với số lượng nhiều.

Rạng sáng 25/6/2023, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau quặn, bụng chướng, buồn nôn. Qua thăm khám và kết quả chụp CT ổ bụng xác định chẩn đoán tắc ruột do bã thức ăn (nghĩ đến do ăn mít). 

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ết quả chụp hình ảnh Cắt lớp vi tính (CT-Scan) phát hiện đoạn ruột phình to với kích thước 4,2 cm x 9,8 cm; 13,8 cm x 10,9 cm chứa nhiều bã thức ăn - Ảnh: Kinh Tế Đô Thị 

Bệnh nhân được chỉ định đặt sonde dạ dày, truyền dịch, dinh dưỡng hoàn toàn đường tĩnh mạch, sử dụng thuốc giúp mềm thức ăn, dễ dàng tiêu hóa kết hợp giảm đau. Đến buổi chiều cùng ngày, sau thời gian theo dõi thấy tình trạng không có tiến triển, thức ăn cứng không vượt qua đoạn ruột bị tắc, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp đã hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

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Hình ảnh đoạn ruột bị tắc trong phẫu thuật - Ảnh: Kinh Tế Đô Thị 

Thạc sĩ Bác sĩ Trần Thanh Tùng – Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp chia sẻ: Với phương pháp phẫu thuật mở ổ bụng nhằm tiếp cận và giải phóng vùng bị tắc ruột do bã thức ăn. Khối thức ăn khiến đoạn ruột bị tắc đóng đặc, chặn lưu thông bình thường của đường tiêu hóa. Sau gần 2 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy hoàn toàn bã thức ăn, tạo lại sự lưu thông của đường tiêu hóa. 

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Khối bã thức ăn được giải phóng khỏi cơ thể - Ảnh: Kinh Tế Đô Thị 

Đáng lưu ý, bệnh nhân này từng phẫu thuật cắt dạ dày để điều trị ung thư dạ dày 2 năm trước. Do đó, khả năng co bóp, nghiền nát thức ăn của dạ dày không hiệu quả, khi ăn nhiều thực phẩm có chất xơ như mít, măng… đã tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa, kết quả là bã thức ăn bị đẩy xuống ruột non gây ứ đọng và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột.

 Nguyên nhân bị tắc ruột do bã thức ăn? 

Sở dĩ bã thức ăn có thể khiến cho người bệnh bị tắc ruột là vì chúng có quá nhiều sợi dai, xơ và khó tiêu hóa, gặp thêm trường hợp người bệnh bị giảm độ toan dịch vị, thiểu năng ngoại tiết tụy, viêm xơ tụy, suy tụy hay không nhai được do đau răng, rụng răng... thì việc tiêu hóa sẽ càng gặp khó khăn và khiến cho chúng dễ tích tụ tạo thành một khối gây tắc ruột.  

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Sở dĩ bã thức ăn có thể khiến cho người bệnh bị tắc ruột là vì chúng có quá nhiều sợi dai, xơ và khó tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu tắc ruột do bã thức ăn? 

Một vài triệu chứng cơ năng cảnh báo tắc ruột do bã thức ăn mà người bệnh có thể gặp phải bao gồm:

Đau bụng: Bất kỳ bệnh nhân nào bị tắc ruột do bã thức ăn đều có biểu hiện đau bụng xảy ra đột ngột hoặc dữ dội, cường độ đau ngày càng tăng, điểm đau khu trú trên rốn, quanh rốn bên trái hoặc bên phải bụng, vùng chậu rồi lan tỏa nhanh chóng ra toàn bụng

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Đau bụng dữ dội, đau quặng nhưng không đi ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn, nôn: Khi bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn thì dễ xác định nhưng có khi bệnh nhân không nôn mà chỉ buồn nôn nên thường có tâm lý chủ quan. Kèm theo dấu hiệu buồn nôn thì người bệnh còn có thể xuất hiện các cơn đau do tăng nhu động và phản nhu động. Đối với người bị tắc ruột do bã thức ăn thì chất nôn lúc đầu là thức ăn, sau đến dịch mật và dịch tiêu hoá. Trong trường hợp nôn ra phân có nghĩa là tắc ruột đã để quá muộn, đồng thời, tình trạng nôn muộn thường đi kèm với triệu chứng trướng bụng;

Bí trung đại tiện: Triệu chứng này thể hiện ngưng trệ lưu thông các chất trong lòng ruột, bí trung đại tiện cũng là triệu chứng lâm sàng quyết định để chẩn đoán bị tắc ruột nhưng cũng lại khó xác định nhất, vì là dấu hiệu chủ quan mà nhiều khi bị bỏ qua.

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Từ khóa:   tắc ruột nhập viện ăn mít mật

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