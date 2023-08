Theo thông tin ghi nhận từ VietNamNet, bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, điện tim có hình ảnh rung thất. Bệnh nhân đã được sốc điện khử rung nhiều lần. Sau 12 lần sốc điện kết hợp dùng thuốc tích cực, bệnh nhân đã có tuần hoàn tự nhiên.

Thạc sĩ Phạm Quang Trình, người trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân, chẩn đoán người phụ nữ trẻ bị ngừng tim do tăng kali máu, kết hợp sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi, nhồi máu phổi trên nền bệnh nhân viêm phúc mạc do vỡ tá tràng đã phẫu thuật ngày thứ 13.