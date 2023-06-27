Bé gái 8 tuổi xuất hiện trợt loét, chảy dịch vàng, hoại tử vùng da dưới cánh tay do bị kiến ba khoang cắn

Sức khỏe 27/06/2023 17:25

Một bé gái 8 tuổi nhập viện trong tình trạng trợt loét, nề đỏ, chảy dịch vàng vùng da dưới cánh tay vì bị kiến ba khoang cắn.

Theo thông tin ghi nhận từ VTC News, ngày 27/6, BS.CKII Nguyễn Tiến Thành, Bệnh viện da liễu Trung ương cho biết, đơn vị mới tiếp nhận bé gái 8 tuổi người Hà Nội đến viện trong tình trạng vùng nách trợt loét, nề đỏ, chảy dịch vàng, đau rát. Bé không ăn, không ngủ nhiều ngày do tiếp xúc kiến ba khoang

Bé gái 8 tuổi xuất hiện trợt loét, chảy dịch vàng, hoại tử vùng da dưới cánh tay do bị kiến ba khoang cắn - Ảnh 1
Bé gái 8 tuối bị kiến ba khaong đốt làm hoại tử vùng da dưới cánh tay - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bé cho biết ngủ trưa dậy phần nách của con xuất hiện một vết đỏ, nổi nhiều mụn nước có mủ. Nghĩ con bị bệnh ngoài da nên gia đình tự ý mua thuốc acyclovir về uống và bôi, kết hợp tắm bằng lá cây. Điều này càng khiến tổn thương nhiễm khuẩn, lan rộng. 

Bé gái 8 tuổi xuất hiện trợt loét, chảy dịch vàng, hoại tử vùng da dưới cánh tay do bị kiến ba khoang cắn - Ảnh 2
Bác sĩ Thành thăm khám cho bé gái - Ảnh: VTC News 

Từ đầu tháng 6 đến nay, bệnh viện tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đến khám vì viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, trung bình mỗi ngày 5-7 ca, tăng đột biến gấp nhiều lần so với những tháng trước. 

Lưu ý độc tố có trong kiến ba khoang 

Độc tố trong kiến ba khoang rất mạnh. Loài côn trùng này không cắn hoặc chích mà chỉ vô tình người bị tiếp xúc hay cọ vào chúng. Chất độc trong cơ thể kiến có thể làm tổn thương da người (bỏng da, viêm da) nếu chất này được giải phóng ra khi kiến bị tác động hoặc bị chà xát hay bị giết, chúng giải phóng dịch lỏng coelomic có chứa paederin - một hóa chất gây phồng rộp da rất mạnh.

Ban đầu bệnh nhân thấy hơi ngứa rát, căng da, biểu hiện đỏ một vùng da, sau 6-12 giờ thành một đám hơi nề, đỏ cộm thành vệt, trên đó nổi những mụn nước to nhỏ không đều 1-5mm, 1-3 ngày sau thành phỏng nước phỏng mủ. Lúc này thấy cảm giác đau, rát càng tăng

Bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng có thể gây thành dịch đặc biệt vào tháng 7-10 hàng năm. Bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng khá giống nhau với tổn thương thành dải đỏ, phù, có trường hợp mụn nước mụn mủ vị trí vùng hở là chủ yếu. Bệnh được chẩn đoán nhầm là herpes, zona, giời leo. 

Bé gái 8 tuổi xuất hiện trợt loét, chảy dịch vàng, hoại tử vùng da dưới cánh tay do bị kiến ba khoang cắn - Ảnh 3
Độc tố của kiến ba khoang thấm dần từ từ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người sai lầm khi coi viêm da tiếp xúc là bệnh zona, điều trị bằng acyclovir là không đúng, khiến tổn thương lan rộng hơn. Một số người còn chủ động bắt kiến ba khoang với hy vọng chữa được bệnh nấm da, hạt cơm…

Cách làm này rất nguy hiểm, có thể khiến cho độc tố của kiến ba khoang phát tán, gây sốt, nhiễm trùng ở da. Do đó, điều tối kỵ là không được để dịch tiết của kiến ba khoang tiếp xúc với cơ thể. Nếu nhìn thấy kiến khoang trên người thì không nên dùng tay không để đập, tốt nhất nên có tờ giấy để kiến khoang bò ra giấy sau đó lấy ra khỏi người.

Biện pháp phòng tránh kiến ba khoang 

Nếu phát hiện trong nhà có kiến ba khoang hoặc tiếp xúc với chúng, chúng ta cần chú ý những điều sau:

- Kiến ba khoang không tấn công mà do con người vô tình tiếp xúc với chất độc trong cơ thể kiến gây nên viêm da dị ứng. Các tình huống mà con người có thể tiếp xúc với chất pederin: Cố tình hoặc vô tình đập chết kiến khi chúng bò trên cơ thể, khi kiến bò lên khăn, quần áo đang phơi, con người sử dụng khăn hoặc quần áo này và vô tình chà xát kiến lên cơ thể, gây phóng thích chất độc lên da người. Vì vậy, trước khi sử dụng khăn lau hoặc quần áo thì chúng ta phải xem xét kỹ, nếu phát hiện có kiến thì nhẹ nhàng di chuyển chúng ra khỏi đồ dùng (dùng 1 tờ giấy cho kiến bò sang rồi di chuyển chúng sang nơi khác).

Bé gái 8 tuổi xuất hiện trợt loét, chảy dịch vàng, hoại tử vùng da dưới cánh tay do bị kiến ba khoang cắn - Ảnh 4
Nhận biết và xử lý khi bị kiến ba khoang đốt - Ảnh minh họa: Internet

- Buổi tối khi sinh hoạt hoặc làm việc dưới ánh đèn cần phải đóng cửa hoặc làm lưới ngăn côn trùng ở các khu vực cửa sổ có lỗ thoát khí.

- Buông rèm che ánh sáng lọt ra ngoài thu hút kiến ba khoang.

- Các khu nhà ở chật hẹp như: ký túc xá hoặc khu nhà ở của công nhân gần các khu công nghiệp, ở gần nơi có nhiều cây cỏ, bụi rậm, đồng ruộng vừa mới gặt xong cần vệ sinh môi trường, gom xác cây mục, cỏ khô đem đốt để xua đuổi côn trùng.

- Sử dụng bình xịt côn trùng gia dụng, xịt vào các chân tường, bậc cửa ra vào, cửa sổ để ngăn kiến bò vào nhà.

- Sử dụng các loại bẫy đèn để dẫn dụ và bắt kiến, không cho kiến vào nhà.

- Khi kiến rơi hoặc bò lên da không nên dùng tay giết mà nên thổi cho kiến bay đi tránh để dịch tiết của nó dính vào da.

- Nếu phát hiện vừa tiếp xúc với dịch tiết của kiến thì nhanh chóng rửa chỗ tiếp xúc dưới vòi nước. Khi vùng da đó bắt đầu thấy đau, rát thì dùng các dung dịch dịu da, sát khuẩn nhẹ như dung dịch Jarish, oxyd kẽm, mỡ kháng sinh rồi đến các cơ sở y tế để được chỉ định điều trị thêm.

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Từ khóa:   bé gái 8 tuổi hoại tử da kiến ba khoang

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