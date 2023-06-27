Điều đó thôi thúc anh quyết định đi khám nam khoa. Khi cầm tờ kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ, anh không thể tin là trong mẫu tinh dịch không có một con tinh trùng nào. Chưa dừng lại ở đó, bệnh nhân sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo rằng hai tinh hoàn của anh bị teo nhỏ, kích thước chỉ tương đương tinh hoàn một đứa bé.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Người Lao Động, ngày 27/6, bác sĩ Vũ Đức Công, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho hay vừa tiếp nhận ca bệnh ngụ Bình Dương, sức khỏe tốt. Mặc dù sinh hoạt vợ chồng vẫn diễn ra đều đặn 2-4 lần/tuần nhưng đã 2 năm kết hôn mà vợ chồng anh vẫn chưa có "quả ngọt".

Theo lời bệnh nhân chia sẻ, trước đây tinh hoàn của anh cũng khá lớn. Nhưng khi trải qua đợt viêm tinh hoàn kéo dài 2 tuần thì anh thấy tinh hoàn của mình nhỏ dần. Ngoài sự thay đổi kích thước thì teo tinh hoàn không gây khó chịu cho người bệnh nên lâu dần bệnh nhân cũng quên bẵng đi dấu hiệu này.

Thống kê ở Việt Nam, thể tích tinh hoàn bình thường từ 12-25 ml. Những trường hợp tinh hoàn có thể tích dưới 12 ml được xem là tinh hoàn nhỏ. Vì tinh hoàn có dạng hình bầu dục nên tinh hoàn sẽ được đo bằng một loại thước đặc biệt có tên là Prader. Thước đo là những thỏi nhựa hình quả trứng có các cỡ khác nhau tương ứng với 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 ml. Với thước này bác sĩ có thể đo được thể tích tinh hoàn bằng con số cụ thể và chính xác nhất.

Nguyên nhân dẫn đến việc teo tinh hoàn

Tuổi tác

Giống như phụ nữ phải trải qua giai đoạn mãn kinh, nam giới cũng có tình trạng giảm nội tiết tố sinh dục gây suy sinh dục hay còn gọi là mãn dục nam. Nồng độ testosterone của người nam sẽ cao nhất ở thời điểm năm 25 tuổi và sau 30 tuổi nồng độ nội tiết nam sẽ giảm dần từ 0,8-1,4% mỗi năm. Lượng testosterone thấp có thể làm cho tinh hoàn bị teo.

Teo tinh hoàn do tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet

Mất cân bằng hormone

Việc mất cân bằng hormone có thể gây ra teo tinh hoàn. Nếu cơ thể sản xuất ít testosterone, tinh hoàn có thể bị teo lại. Một số nguyên nhân tiềm ẩn gây mất cân bằng nội tiết tố, yếu tố gây giảm sản xuất testosterone bao gồm:

- Liệu pháp thay thế testosterone có thể làm teo tinh hoàn. Liệu pháp này có thể làm ngưng sản xuất hormone gonadotropin. Nếu gonadotropin không được giải phóng, tuyến yên sẽ ngừng sản xuất hormone luteinizing, làm cho tinh hoàn ngừng sản xuất testosterone.

- Dùng steroid đồng hóa hoặc dùng estrogen có thể gây ra teo tinh hoàn tương tự như liệu pháp thay thế testosterone.

Viêm tinh hoàn

Viêm tinh hoàn gây nên tình trạng đau và sưng to ở tinh hoàn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tinh hoàn bị teo nhưng phần lớn do biến chứng viêm tinh hoàn sau khi bị mắc quai bị. Virus quai bị có ái tính cao với nhu mô tinh hoàn, gây phù nề nhu mô, sung huyết ống sinh tinh dẫn tới hoại tử kèm theo quá trình hyalin hóa ống sinh tinh và xơ teo tinh hoàn. Số lượng và chất lượng tinh trùng có thể bị ảnh hưởng tùy mức độ tổn thương, nặng nề nhất có thể dẫn tới không có tinh trùng trong tinh dịch.

Viêm tinh hoàn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng rượu bia

Lạm dụng rượu bia, sử dụng bia rượu nhiều và liên tục trong một thời gian sẽ gây teo tinh hoàn gián tiếp. Khi rượu được hấp thu vào cơ thể, rượu sẽ trải qua quá trình chuyển hóa và sinh ra những sản phẩm phụ gây tổn thương ở mô tinh hoàn, màng tinh hoàn và các tế bào mầm ở tinh hoàn… Bên cạnh đó sự oxy hóa của các enzym còn ngăn chặn quá trình trao đổi chất, khiến những tế bào đã bị tổn thương không có khả năng hồi phục.

Ung thư tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn là bệnh khá hiếm gặp ở nam giới nhưng lại là bệnh lý ác tính nhất ảnh hưởng đến nam giới từ độ tuổi 15-35 tuổi. Ung thư tinh hoàn xảy ra khi có một số tế bào ở tinh hòa tăng trưởng bất thường vượt tầm kiểm soát, tế bào ung thư phân chia tạo thành những khối u tinh hoàn. Trong một số trường hợp, ung thư tinh hoàn có thể làm teo tinh hoàn. Ung thư tinh hoàn là bệnh lý có tiên lượng điều trị tốt nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ sống 5 năm ở người bệnh lớn hơn 95%.