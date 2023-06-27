Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản này mỗi sáng cũng có thể kéo dài tuổi thọ

Không chỉ vậy, trong quá trình co duỗi kết hợp với phương pháp hít thở sâu, có thể đả thông kinh mạch, kích hoạt nội tạng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Khi chúng ta trong trạng thái ngủ khó tránh khỏi các tư thế không đúng dẫn đến hôm sau thức dậy, thân thể không thoải mái. Lúc này nên duỗi thắt lưng, vươn vai, cử động tay chân, cách này sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, để các khớp, cơ và các bộ phận khác được thư giãn nhất định.

Vươn vai khi ngủ dậy - Ảnh minh họa: Internet

Uống một cốc nước ấm

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Aboluowang cho biết, trong quá trình ngủ, hoạt động và hô hấp theo thói quen của cơ thể sẽ tiêu hao nước khiến máu đặc lại, nếu không được bổ sung nước thì buổi sáng khi thức dậy huyết áp sẽ dễ dàng tăng cao, không có lợi cho sức khỏe.

Không bỏ qua bữa sáng lành mạnh

Báo Vietnamnet dẫn nguồn tờ Well and Good cho biết, không có gì ngạc nhiên khi chế độ ăn uống lành mạnh là phần quan trọng để trở thành một người trăm tuổi. Chuyên gia Buettner đánh giá tuân thủ các kế hoạch ăn uống bổ dưỡng, chẳng hạn như chế độ ăn uống dựa trên thực vật hoặc Địa Trung Hải, có thể thúc đẩy một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Một phần của kế hoạch này bao gồm bữa quan trọng nhất trong ngày: ăn sáng.

Ăn sáng - Ảnh minh họa: Internet

Ăn một thìa mật ong

Mật ong giúp bạn tràn đầy năng lượng, kích thích trí nhớ và năng suất làm việc. Ngoài ra, thường xuyên sử dụng mật ong buổi sáng cũng giúp bạn phòng tránh cơn ho, làm dịu tình trạng dị ứng.

Làm sạch lưỡi

Đánh răng 2 lần/ngày không đủ để làm sạch vi khuẩn trên lưỡi. Tình trạng này có thể khiến hơi thở bạn có mùi, mảng bám răng, sâu răng, viêm nướu… Chính vì vậy, việc bạn cần làm vào sáng sớm đó là làm sạch lưỡi.

Làm sạch lưỡi - Ảnh minh họa: Internet

3 điều không nên làm khi vừa ngủ dậy

Không bật dậy ngay lập tức

Do thành mạch máu của người trung niên và người cao tuổi mỏng nên nếu đột ngột chuyển tư thế từ nằm sang đứng sẽ làm cho tốc độ máu tăng đột biến, áp lực lên mạch máu tăng, có thể gây choáng váng. Trường hợp nghiêm trọng dẫn đến ngất.

Vì vậy, những người hơn 50 tuổi, sau khi thức dậy vào buổi sáng, có thể nằm thêm 3 phút, sau đó ngồi trên giường 3 phút, ngồi tiếp ở mép giường trong 3 phút rồi mới đứng lên.

Không bỏ bữa sáng

Mọi người ở độ tuổi nào cũng phải ăn sáng khi dậy sớm, bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Theo Aboluowang, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 87% và nguy cơ đột quỵ hơn gấp 3 lần so với những người ăn sáng hằng ngày.

Sau một đêm cơ thể không nạp thực phẩm, độ nhớt máu tăng cao, máu lưu thông chậm lại, dễ tích tụ thành mảng trong mạch máu. Nếu các mảng xơ vữa làm tắc nghẽn động mạch vành sẽ gây ra những cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và các bệnh lý khác.

Không nhịn tiểu

Nhiều người không đứng dậy ngay cả khi cảm thấy muốn đi tiểu vì họ muốn nghỉ ngơi thêm một lúc vào buổi sáng. Tuy nhiên, nhịn tiểu rất có hại cho cơ thể. Khi nước tiểu lưu lại trong bàng quang qua đêm, sau khi kết tủa và cô đặc, độ bão hòa canxi trong nước tiểu tăng lên, xác suất hình thành sỏi đường tiết niệu tăng lên.

Không nhịn tiểu - Ảnh minh họa: Internet

Khi nhịn tiểu, thể tích bàng quang giãn nở, mạch máu bị chèn ép, niêm mạc thành mạch bị thiếu máu cục bộ dẫn đến giảm sức đề kháng.

Hầu hết những người cao tuổi cũng mắc các bệnh như tăng huyết áp và bệnh mạch vành. Nếu tiếp tục tăng dung tích bàng quang, áp lực trong ổ bụng sẽ tăng lên, dễ dẫn đến tăng nhịp tim và huyết áp, từ đó sinh ra hàng loạt bệnh lý nghiêm trọng như đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim.