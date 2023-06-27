Thói quen đi vệ sinh kiểu này có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể ai cũng nên tránh

Sức khỏe 27/06/2023 12:49

Đi việ sinh là một việc hết sức đơn giản, tuy nhiên thói quen xấu khiến việc đi vệ sinh sai cách, gây ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài mà ai cũng nên biết.

Một số thói quen sai lầm khi đi vệ sinh như rặn khi đi tiểu, ngồi xổm, nhịn tiểu, uống không đủ nước… có thể gây ảnh hưởng xấu đến bàng quang và sức khoẻ. 

Đi tiểu "dự phòng": Trước khi rời khỏi nhà, nhiều người nghĩ rằng nên đi vệ sinh trước, mặc dù thực sự chưa cảm thấy phải đi vệ sinh. Việc này là cần thiết nếu bạn phải đi xe trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu lúc nào cũng làm điều này một cách không cần thiết, người thực hiện sẽ bắt đầu cảm thấy muốn đi tiểu thường xuyên hơn, ngay cả khi bàng quang chưa đầy.

Do vậy, khi muốn đi tiểu nhanh hơn bạn sẽ phải rặn tiểu. Tuy nhiên, đó không phải là hành động tốt, bởi vì theo thời gian, nó sẽ làm cho cơ sàn chậu yếu đi. 

Thói quen đi vệ sinh kiểu này có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể ai cũng nên tránh - Ảnh 1
Thói quen đi tiểu ''dự phòng''  - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi xổm trên toilet: Nhà vật lý trị liệu Stephanie Bobinger của Trung tâm Y tế Wexner tại Đại học Bang Ohio (Mỹ), nói rằng: “Đừng ngồi xổm trên bồn vệ sinh, ngay cả trong nhà vệ sinh công cộng”. Mặc dù có vẻ hợp vệ sinh, nhưng cách ngồi xổm thực sự rất tệ đối với cơ thể. Tư thế ngồi này gây căng cơ sàn chậu. Từ đó khiến không thể làm rỗng bàng quang một cách bình thường.

Theo thời gian, căng cơ sàn chậu có thể dẫn đến rối loạn chức năng của các cơ. Khi điều đó xảy ra, có thể gây ra tình trạng táo bón, đi vệ sinh thường xuyên, tiểu không tự chủ và đau.

Uống ít nước để đi tiểu ít hơn: Uống ít nước sẽ làm cho các vấn đề ở bàng quang trở nên tồi tệ hơn. Lý do thực sự khiến bạn đi tiểu nhiều có thể do uống cà phê, lo lắng và các vấn đề sức khỏe khác.  

Đi tiểu khi tắm: Đi tiểu khi tắm có thể là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, nó có thể khiến não liên kết âm thanh nước chảy với cảm giác muốn đi tiểu. Và mỗi khi nghe thấy tiếng nước chảy, mối liên hệ này sẽ khiến chúng muốn đi tiểu.  

Thói quen đi vệ sinh kiểu này có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể ai cũng nên tránh - Ảnh 2
Thói quen đi tiểu khi tắm - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của việc nhịn tiểu 

Về mặt bản chất, khi nhịn tiểu không chỉ có bàng quang giãn ra mà các cơ vòng bên ngoài cũng bị kéo căng, điều này xảy ra thường xuyên sẽ rất nguy hại khi các cơ có chức năng giữ bàng quang để tránh nước tiểu rò rỉ ra ngoài. Thói quen nhịn tiểu xảy ra trong nhiều năm sẽ làm bệnh nhân mất khả năng kiểm soát các cơ vòng ngoài bàng quang khiến nước tiểu rò rỉ tạo thành nguyên nhân khởi nguồn cho một chuỗi các bệnh lý tại thận và ngoài thận như nhiễm khuẩn niệu đạo, bàng quang, thận.

Bàng quang hạn chế khả năng giữ nước tiểu không những khiến bệnh nhân phải tiểu nhiều hơn mà còn có thể gây bí tiểu, thậm chí trong tình huống nghiêm trọng khi nước tiểu ứ đọng ở bàng quang có thể chảy ngược vào thận dẫn tới suy thận và tử vong. Chính vì vậy để bảo vệ cho chức năng thận, cần chú ý không nên nhịn tiểu lâu dài và khi có bất kỳ dấu hiệu nào cũng nên đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị. 

Thói quen đi vệ sinh kiểu này có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể ai cũng nên tránh - Ảnh 3
Tác hại của việc nhịn tiểu - Ảnh minh họa: Internet

 

Tác hại của nhịn đi đại tiện 

Bị sa trực tràng

Khi có thói quen nhịn đại tiện, chúng ta dễ mắc chứng bệnh sa trực tràng. Trong nguyên lý của đường ruột thì các chất cặn bã của cơ thể sau khi được tiêu hóa sẽ được tích tụ ở trong đường ruột và kích thích lên não bộ của chúng ta gây ra hiện tượng buồn đại tiện. Nếu bạn nhịn đại tiện trong một thời gian lâu sẽ khiến cho trực tràng không còn kích thích nữa mà sẽ dần dần sa ra ngoài, đây cũng chính là một nguyên nhân gây ra bệnh trĩ. Nặng hơn thì bệnh sẽ dẫn đến hiện tượng hoại tử niêm mạc gây ra tử vong cho người bệnh.

Tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đường ruột

Với thói quen nhịn đại tiện, chúng ta thường mắc táo bón. Đây chính là những dấu hiệu thường gặp nhất với người bệnh có thói quen nhịn đại tiện. Đại tràng chính là một cơ quan có công dụng là nơi chứa phân, nếu phân chứa lâu tại đây sẽ gây ra tình trạng mất nước khiến phân khô, gây ra chứng đau rát, chảy máu vùng hậu môn biểu hiện của bệnh trĩ… Việc phân không được đào thải thường sẽ gây ra những hiện tượng như cơ thể mệt mỏi, suy nhược và hệ miễn dịch cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ung thư đường ruột và bệnh trĩ ở những người cố nhịn đại tiện.

Người đàn ông bụng to như 'mang thai' vì gặp phải khối u hiếm nặng 5,5 kg trùm toàn bộ thận trái

Người đàn ông bụng to như 'mang thai' vì gặp phải khối u hiếm nặng 5,5 kg trùm toàn bộ thận trái

Bệnh nhân mắc u vỏ bào thần kinh ác tính, bệnh chỉ chiếm khoảng 5-10% trong số tất cả các khối u vỏ bào thần kinh, đây là trường hợp bệnh rất hiếm.

Xem thêm
Từ khóa:   đi vệ sinh đúng tác hại đi vệ sinh sai cách đi vệ sinh đúng

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 28 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm