Uống nước bẩn, người đàn ông bị đỉa to bằng ngón tay sống trong cổ họng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng thông báo điều trị xong cho bệnh nhân nam bin đỉa to bằng ngón tay chui vào sống trong vòm họng.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, gia đình bệnh nhân C.S.V. (39 tuổi, trú tại Bảo Lạc) cho biết, khoảng 2 tháng nay bệnh nhân xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, nôn, không ăn được, đã tự dùng thuốc nhưng không đỡ nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng trong đó có nội soi tai - mũi - họng, các bác sĩ phát hiện trong thanh quản bệnh nhân V. có dị vật là một con đỉa còn sống đang bám vào thanh, khí quản.

Người đàn ông bị đỉa ký sinh trong cuốn họng - Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ Bùi Thị Minh Châu, Phụ trách khoa Tai mũi họng đã phối hợp cùng kíp khoa Gây mê hồi sức tiến hành nội soi gây mê. Trong quá trình nội soi các bác sĩ gắp ra một con đỉa no máu, dài khoảng 4cm.

Ngay sau khi gắp được dị vật ra, bệnh nhân đã hết các triệu chứng ngứa ngáy và khó thở, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Theo thông tin ghi nhận từ báo VietNamNet, bác sĩ Châu cho biết, đỉa sống trong đường thở của người bệnh trong thời gian dài và có thể di chuyển lên trên thanh quản hoặc xuống dưới khí phế quản, gây ra các triệu chứng ho theo cơn, khàn tiếng, khạc nhổ ra máu, khó thở. Tại vị trí vật hút bám, gây ra chảy máu kéo dài, khó đông máu nguy hiểm đến tính mạng.

Con đỉa to bằng ngón tay trong cổ họng người đàn ông - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Các bác sĩ cho biết con đỉa, con vắt khi mới chui vào cơ thể theo đường nước vào mũi, họng thường có kích thước bé, nhưng khi vào cơ thể một thời gian ngắn, chúng sẽ hút máu và phát triển rất nhanh.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước không đảm bảo ở các khe suối để uống, sinh hoạt, đề phòng đỉa, vắt chui vào người.

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