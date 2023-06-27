Gia đình tuyệt vọng xin con về để lo hậu sự, bác sĩ 'chiến đấu' với tử thần cứu sống bệnh nhân

Sức khỏe 27/06/2023 09:32

Thấy con trai liên tục co gồng cứng toàn thân, sốt cao vì nhiễm trùng uốn ván, gia đình tuyệt vọng xin con về để lo hậu sự, bác sĩ không đồng ý, giữ trẻ lại cứu sống ''thần kỳ''

Theo thông tin ghi nhận từ Vietnamnet, bệnh nhân là V.S.Đ, 16 tuổi, ở Hà Giang. Cuối tháng 5, Đ. đi làm thuê ở Tuyên Quang, bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân không tiêm phòng uốn ván mà tự lấy thảo dược (không rõ nguồn gốc) về để đắp nhưng không khỏi.

Khi có các dấu hiệu bệnh trở nặng như vết thương sưng nề, chảy dịch nhiều, tím đen, kèm theo cứng hàm, co cứng, gồng cứng toàn thân, khó há miệng, khó nuốt, ngày 31/5, bệnh nhân mới được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, rồi chuyển tuyến ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Nằm trên giường bệnh, bệnh nhân Đ. liên tục lên cơn co cứng, gồng cứng toàn thân, sốt cao, chẩn đoán nhiễm trùng uốn ván. Gia đình nghèo khó, lại không biết nhiều tiếng phổ thông, không biết chữ, bệnh viện hỗ trợ tiền sữa hàng ngày cho bệnh nhân trong thời gian ăn qua sonde. 

Gia đình tuyệt vọng xin con về để lo hậu sự, bác sĩ 'chiến đấu' với tử thần cứu sống bệnh nhân - Ảnh 1
Bệnh nhân Đ. được bác sĩ thăm khám, trước khi ra viện - Ảnh: Vietnamnet 

Sau 1 tuần, gia đình muốn xin đưa bệnh nhân Đ. về nhà "làm ma", nhưng các bác sĩ khoa Truyền nhiễm đã động viên gia đình cố gắng ở lại cùng thầy thuốc "chiến đấu" với tử thần để cứu bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa I Chẩu Văn Tịch, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết nhiều loại thuốc như an thần, kháng sinh; thuốc chống co cứng và giật cứng đã được sử dụng cho bệnh nhân Đ. Thầy thuốc cũng cung cấp dinh dưỡng đảm bảo năng lượng, chống nhiễm toan, trợ tim mạch, chống rối loạn thần kinh thực vật… cho cậu bé này. 

Kiên trì điều trị, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân bắt đầu ổn định, giảm dần các triệu chứng co cứng hàm và co cứng toàn thân. Bệnh nhân bắt đầu tự nuốt được, tự ăn uống. Ngày 26/6, sau gần 4 tuần điều trị, bệnh nhân khỏi bệnh, được xuất viện, tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng.

Nguyên nhân gây uốn ván ?
Do bị trầy xát và viết thương tiếp xúc trực tiếp với trực  khuẩn uốn ván Clostridium tetani có trong đất, cát bụi, phân trâu bò ngựa và gia cầm, cống rãnh, dụng cụ phẫu thuật không tiệt trùng kỹ …, xâm nhập vào các vết thương, vết xây xước phát triển thành ổ nhiễm trùng  gây bệnh uốn ván.  
Gia đình tuyệt vọng xin con về để lo hậu sự, bác sĩ 'chiến đấu' với tử thần cứu sống bệnh nhân - Ảnh 2
Nguyên nhân gây bệnh uốn ván - Ảnh minh họa: Internet
Cách phòng ngừa bệnh uốn ván ? 

- Để phòng bệnh uốn ván sơ sinh, trẻ nhỏ tiêm vắc xin DPT hoặc DT.

- Người lớn cần tiêm Td/UV.

- Tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai để phòng uốn ván cho mẹ và uốn ván sơ sinh cho con.

- Xử lý sạch vết thương ngay sau khi bị trầy xước, đâm vào đinh, sắt, cát, bụi bẩn… sau đó đến bệnh viện để khám và điều trị đề phòng uốn ván.

- Giữ vệ sinh sạch sẽ vết thương tránh nhiễm trùng đề phòng hoại tử…

- Những người đã mắc uốn ván không có miễn dịch tự nhiên cần phải tiêm chủng

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Từ khóa:   sức khỏe bệnh nhi uốn ván bác sĩ cứu sống

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