Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận thêm một trẻ mắc bệnh viêm não, tính từ đầu 2023 đến nay, đây được xem là trường hợp thứ hai và rất đáng lo ngại.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân là cháu N.X.N (nam, sinh năm 2019, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Người nhà cháu N cho biết, ngày 16/6, ở nhà trẻ có biểu hiện sốt không rõ nhiệt độ. Đến ngày 19/6, trẻ nôn ói ra nước, người nhà đưa trẻ nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk.

Ngày 20/6, trẻ chuyển nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị với chẩn đoán co giật chưa rõ nguyên nhân/ theo dõi viêm não màng não/ theo dõi nhiễm trùng huyết, đã xử trí dịch truyền và các thuốc hỗ trợ khác.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi cháu N.X.N đang điều trị - Ảnh: Lao Động

Đến ngày 23/6, kết quả xét nghiệm MAC ELISA do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác nhận bệnh nhi dương tính IgM viêm não Nhật Bản.

Hiện tại, bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Lao Động, trước đó có bệnh nhân L.T.B.T (nam, SN 2012, thị xã Buôn Hồ) là trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 27.5, ở nhà, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, đau đầu nhiều, nôn ói sau ăn.

Đoàn giám sát kiểm tra véc tơ truyền bệnh Viêm não Nhật bản tại nơi ca bệnh đầu tiên sinh sống - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Gia đình đã đưa đi khám và cho trẻ uống thuốc 1 ngày nhưng không đỡ. Đến ngày 30.5, trẻ mệt nhiều, còn sốt, ăn uống kém... người nhà đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ) và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.

Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM điều trị và có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản.

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