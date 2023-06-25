Ghi nhận thêm trẻ mắc bệnh viêm não Nhật Bản đáng lo ngại tại Đắk Lắk

Sức khỏe 25/06/2023 13:26

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận thêm một trẻ mắc bệnh viêm não, tính từ đầu 2023 đến nay, đây được xem là trường hợp thứ hai và rất đáng lo ngại.

Theo thông tin ghi nhận từ báo Pháp Luật Việt Nam, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân là cháu N.X.N (nam, sinh năm 2019, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Người nhà cháu N cho biết, ngày 16/6, ở nhà trẻ có biểu hiện sốt không rõ nhiệt độ. Đến ngày 19/6, trẻ nôn ói ra nước, người nhà đưa trẻ nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk.

Ngày 20/6, trẻ chuyển nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị với chẩn đoán co giật chưa rõ nguyên nhân/ theo dõi viêm não màng não/ theo dõi nhiễm trùng huyết, đã xử trí dịch truyền và các thuốc hỗ trợ khác. 

Ghi nhận thêm trẻ mắc bệnh viêm não Nhật Bản đáng lo ngại tại Đắk Lắk - Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi cháu N.X.N đang điều trị - Ảnh: Lao Động 

Đến ngày 23/6, kết quả xét nghiệm MAC ELISA do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác nhận bệnh nhi dương tính IgM viêm não Nhật Bản.

 

Hiện tại, bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Lao Động, trước đó có bệnh nhân L.T.B.T (nam, SN 2012, thị xã Buôn Hồ) là trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản đầu tiên trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 27.5, ở nhà, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, đau đầu nhiều, nôn ói sau ăn. 

Ghi nhận thêm trẻ mắc bệnh viêm não Nhật Bản đáng lo ngại tại Đắk Lắk - Ảnh 2
Đoàn giám sát kiểm tra véc tơ truyền bệnh Viêm não Nhật bản tại nơi ca bệnh đầu tiên sinh sống - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam 

Gia đình đã đưa đi khám và cho trẻ uống thuốc 1 ngày nhưng không đỡ. Đến ngày 30.5, trẻ mệt nhiều, còn sốt, ăn uống kém... người nhà đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ) và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.

Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM điều trị và có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản.

Tin vui cho Y học Việt Nam, thành công mổ nội soi ca ung thư thận có chồi bướu

Tin vui cho Y học Việt Nam, thành công mổ nội soi ca ung thư thận có chồi bướu

Tin vui cho y học Việt Nam khi lần đầu tiên ghi nhận phẫu thuật thành công ca mổ nội soi đối với bệnh nhân ung thư thận có chồi bướu.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh viêm não Nhật Bản bệnh nhi thứ hai bệnh nguy hiểm

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 26 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm